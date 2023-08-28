Руководство мечети в городе Упсала в 70 км к северу от Стокгольма получило по почте обгоревшие Кораны. Об этом сообщает шведское издание UNT.

«‎‎Несколько полусожженных Коранов было отправлено в мечеть в Упсале, несколько — управлению. Несколько отправили на домашние адреса», — заявил председатель мусульманской ассоциации мечети Упсалы Ясер Абу Джейшех.

Он уточнил: в здании есть шесть камер наблюдения внутри мечети, еще семь снаружи. Однако так как оскверненные копии священной книги мусульман направили по почте, вычислить злоумышленников по камерам будет сложно.

Сожжения Корана в Швеции

В Швеции с начала года прошла серия акций сожжения Корана. Они вызвали крайне негативную реакцию населения страны, а также лидеров мусульманских государств.

21 января радикал Расмус Палудан сжег копию Корана перед посольством Турции в Стокгольме. Правительство Швеции не только не препятствовало этой акции, но и предоставило ему охрану из числа полицейских.

Акт сожжения священной книги вызвал осуждение и протесты во всем мусульманском мире. В ответ на действия Стокгольма Турция отменила предстоящий визит министра обороны Швеции Пала Джонсона в Анкару.

МИД Турции вызвал посла Швеции в Анкаре Стаффана Хёррстрема. Дипломату был выражен решительный протест в связи с выдачей шведскими властями разрешения на проведение акции по сожжению Корана перед посольством Турции в Стокгольме.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отметил: «никто не имеет права оскорблять веру мусульман или других религий», «такие действия будут подлежать жестким санкциям».

Как отмечает UNT, полиция Швеции рассматривает ряд новых заявок на проведение подобных акций сожжения священной книги. В середине августа полиция страны повысила уровень террористической угрозы в Швеции до максимального.

Как ранее писал TRT на русском, в середине мая Турция добилась того, чтобы ЮНЕСКО включила термин «исламофобия» в проект резолюции против дискриминации и расизма.

В своей речи на 216-м заседании Исполнительного совета ЮНЕСКО постпред Турции при организации Гюльнур Айбет напомнила, что термин «исламофобия» был принят на Генассамблее ООН благодаря усилиям Анкары.

Однако, отметила дипломат, многие страны в Исполнительном совете ЮНЕСКО высказали свое недовольство включением этого термина в проект резолюции, касающейся дискриминации и расизма в организации. Тем не менее, она подчеркнула, что благодаря усилиям Турции термин «исламофобия» будет также включен в этот проект резолюции.