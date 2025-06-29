Парламентская делегация Азербайджана во главе с первым вице-спикером Али Ахмедовым отменила участие в 23-м заседании Комиссии по межпарламентскому сотрудничеству с Федеральным Собранием РФ. Заседание должно было пройти в Москве, но, как указано в заявлении азербайджанского парламента, поездка отменена из-за «демонстративных, целенаправленных и несущих характер беззаконного произвола убийств и актов насилия в отношении азербайджанцев, совершенных правоохранительными органами на этнической почве в Екатеринбурге».

Инцидент, вызвавший резонанс, произошел 27 июня, когда российские силовики задержали более 50 человек в Екатеринбурге. По данным азербайджанского МИД, в ходе действий силовиков погибли двое граждан Азербайджана — братья Зияддин и Гусейн Сафаровы, несколько человек получили тяжелые ранения, еще девять — задержаны. Баку заявил о систематическом характере подобных инцидентов и потребовал привлечения виновных к ответственности.

Российские же власти утверждают, что действия силовиков связаны с расследованием убийств 2001, 2010 и 2011 годов, включая убийство Юниса Пашаева. При этом, по информации СМИ, упомянутые братья Сафаровы, ранее считавшиеся подозреваемыми, уже мертвы.

На фоне обострения Баку приостановил все культурные мероприятия, организованные при участии российских государственных и частных структур: отменены концерты, спектакли, выставки и фестивали. Купившим билеты предложено вернуть деньги. Министерство культуры Азербайджана напрямую связало это решение с произошедшим в Екатеринбурге и действиями ФСБ.

Кроме того, ранее был отменен визит в Баку вице-премьера России Алексея Оверчука. Азербайджанская сторона указала, что приезд российских официальных лиц «нецелесообразен в нынешнем контексте».

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