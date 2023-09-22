Парламент Швейцарии принял закон о запрете носить одежду, закрывающую лицо. И хотя в законе прямо не прописано, какая именно одежда запрещена, критики решения властей отмечают: из-за этого закона пострадают те, кто носит паранджу, бурку и другую мусульманскую религиозную одежду, пишет агентство Bloomberg.

Обсуждение закона длилось два года. В 2020 году решение вынесли на всенародный референдум, на котором 51% населения Швейцарии поддержали запрет на ношение такого рода одежды.

Исламская община страны восприняла решение правительства как нападку на свободу вероисповедания и очередное проявление исламофобии. Центральный исламский совет Швейцарии заявил, что решение властей показывает, «как широко в стране распространилась исламофобия‎»‎.

Закон был инициирован группой, близкой к ультраправой Швейцарской народной партии. Под ее давлением правительство также согласовало штраф в размере до 1000 франков ($1116) для любого, кто носит паранджу в общественных местах.

Исключения предусмотрены для ношения накладок, таких как маска для лица, в местах отправления культа для защиты здоровья или во время карнавальных торжеств.

Это уже вторая мера в Швейцарии, направленная против мусульманских общин. В 2009 году страна запретила строительство новых минаретов после антимусульманской кампании правых партий.

Как ранее писал TRT на русском, в середине сентября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял делегацию Совета мусульманских организаций США во главе с генеральным секретарем Усаме Джамалом.

Эрдоган подчеркнул: мусульманское сообщество продолжает вести борьбу с терроризмом и преступлениями на почве ненависти.

Лидер государства выразил обеспокоенность продолжающимся ростом антиисламских настроений на Западе. Он отметил, что мусульмане должны объединиться и выступить против исламофобии, нетерпимости и дискриминации в отношении мусульман.

Президент назвал неприемлемыми инциденты с осквернением священной книги мусульман — Корана в ряде европейских государств.

«Это преступление на почве ненависти и варварство. Многократные случаи осквернения Корана в Швеции, Нидерландах и Дании свидетельствуют о том, что демократия и права человека не установились в этих краях», — подчеркнул политик.