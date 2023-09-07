Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял делегацию Совета мусульманских организаций США во главе с генеральным секретарем Усаме Джамалом.

Глава государства подчеркнул, что мусульманское сообщество продолжает вести борьбу с терроризмом и преступлениями на почве ненависти.

Эрдоган выразил обеспокоенность продолжающимся ростом антиисламских настроений на Западе. Он отметил, что мусульмане должны объединиться и выступить против исламофобии, нетерпимости и дискриминации в отношении мусульман.

Турецкий лидер назвал неприемлемыми инциденты с осквернением священной книги мусульман — Корана в ряде европейских государств.

«Это преступление на почве ненависти и варварство. Многократные случаи осквернения Корана в Швеции, Нидерландах и Дании свидетельствуют о том, что демократия и права человека не установились в этих краях», — сказал он.

Эрдоган назвал важным шагом принятие Генассамблеей и Советом по правам человека ООН резолюций, согласно которым любые оскорбительные действия в отношении священных книг являются нарушением международного права.

На переговорах с турецкой стороны присутствовали также глава МИД Турции Хакан Фидан, главный советник президента Турции Акиф Чагатай Кылыч, глава Управления по делам религии Али Эрбаш.

В европейских странах продолжают происходить акты осквернения священной для мусульман книги. Как писал TRT на русском, в конце августа руководство мечети в городе Упсала в 70 км к северу от Стокгольма получило по почте обгоревшие Кораны. При этом проявление исламофобии не ограничивается Швецией. В июле копию Корана перед мечетью сожгли на юго-западе Германии.