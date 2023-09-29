Турция рассчитывает, что процесс реинтеграции жителей Карабаха пройдет спокойно, заявил глава МИД республики Хакан Фидан в ходе своего выступления в провинции Мугла.

«В Карабахе наши азербайджанские братья сделали шаг к обеспечению своего суверенитета и провели антитеррористическую операцию. Она, конечно, не была направлена против армянского этнического населения. Наоборот, это был шаг к созданию для них более безопасной обстановки», — сказал он.

«Баку ликвидировал вооруженные элементы, и это не привело к жертвам среди мирного населения. Мы верим, что процесс реинтеграции будет не очень простым, но надеемся, что он пройдет спокойно и завершится без новых трагедий», — добавил Фидан.

Как писал TRT на русском, власти Азербайджана запустили процесс регистрации проживающих в Карабахе армян с целью определения их юридического статуса. В аппарате президента Азербайджана Ильхама Алиева проинформировали, что целью является обеспечение устойчивой реинтеграции армянского населения региона.

19 сентября Баку начал антитеррористические мероприятия локального характера в Карабахе с целью восстановить конституционный строй. 20 сентября Азербайджан объявил об остановке операции. Соглашение о перемирии предусматривает роспуск сепаратистских формирований в Карабахе и вывод военнослужащих Армении из региона.