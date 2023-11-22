Турция с самого начала открыто говорила о жестокостях Израиля в Газе. Ранее в этом месяце Турция отозвала своего посла в Израиле из-за разворачивающейся гуманитарной трагедии в Газе и отказа Израиля прислушаться к призывам о прекращении огня, говорится в заявлении турецкого МИД.

Тем временем, все больше стран также призывают Израиль к прекращению огня. Десятки стран мира призвали Израиль согласиться на переговоры с палестинским руководством. Как минимум 12 стран мира пошли еще дальше, разорвав отношения с Тель-Авивом или понизив уровень дипломатических контактов.

Международные призывы к прекращению огня растут, гуманитарная ситуация в секторе Газа стала катастрофической. Агентства ООН предупреждают, что из-за огромного числа погибших и пропавших без вести, в Газе в ближайшее время может вспыхнуть эпидемия холеры и других инфекционных заболеваний.

Страны Африки

На прошлой неделе ЮАР объявила, что отзывает всех своих дипломатов из Тель-Авива «для консультаций». 21 ноября парламент страны проголосовал за то, чтобы закрыть израильское посольство в Претории и приостановить все дипломатические отношения с Израилем до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение о прекращении огня в секторе Газа.

Правительство Южной Африки назвало несколько причин этого шага, в том числе «отказ израильского правительства уважать международное право» и его «геноцидные авиаудары» по палестинцам.

Теперь резолюцию о закрытии израильского посольства должен рассмотреть президент Сирил Рамафоса. Ранее политик и высокопоставленные представители МИД ЮАР открыто критиковали руководство Израиля во время его разрушительной военной кампании против ХАМАС в густонаселенном секторе Газа. В частности, Рамафоса призвал Международный уголовный суд (МУС) расследовать потенциальные военные преступления кабинета Нетаньяху.

ЮАР отозвала своего посла из Израиля еще в 2018 году. Южная Африка на протяжении десятилетий поддерживала урегулирование ближневосточного конфликта через создание двух государств. Претория неоднократно призывала создать палестинское государство на оккупированных Израилем территориях, сравнивая тяжелое положение палестинцев с положением черного большинства во времена репрессивной эпохи апартеида в ЮАР. Израиль категорически отрицает это сравнение.

Помимо Южноафриканской республики дипотношения с Израилем понизил также Чад. Страна отозвала своего поверенного в делах в Тель-Авиве в начале этого месяца.

«Чад осуждает гибель многих невинных мирных жителей и призывает к прекращению огня, ведущему к прочному решению палестинского вопроса», — говорится в заявлении МИД Чада.

Ближний Восток

В начале ноября Иордания также отозвала своего посла в Тель-Авиве и обвинила Израиль в создании «беспрецедентной гуманитарной катастрофы» и угрозе региональной безопасности на Ближнем Востоке.

В заявлении МИД королевства отмечает: Иордания дала указание министерству иностранных дел Израиля проинформировать своего посла, которого в то время не было в Иордании, о том, чтобы он не возвращался. Израиль эвакуировал свое посольство в Аммане в первые дни войны.

Иордания была второй страной арабского мира, установившей дипотношения с Израилем еще в 1994 году.

Правительство Бахрейна отозвало своего посла в Израиле и объявило о высылке израильского посла из Манамы. Страна установила отношения с Тель-Авивом в 2020 году в рамках Авраамических соглашений. Израиль поспешил заверить, что отношения между странами «стабильны». Однако всё же эвакуировал свое посольство из Манамы в прошлом месяце, уточняет Reuters.

Южная Америка

Белиз на прошлой неделе в знак протеста против тактики Израиля объявил, что приостанавливает дипломатические отношения. Страна повторила свой призыв к «немедленному прекращению огня».

Белиз заявил, что отзывает назначение своего почетного консула в Тель-Авиве.

Он также отозвал аккредитацию посла Израиля в Белизе и отметил, что вся деятельность израильского консульства в Белизе приостановлена.

Чили отозвала своего посла в Израиле в конце прошлого месяца, сославшись на «неприемлемые нарушения международного гуманитарного права, которые Израиль совершил в секторе Газа», говорится в заявлении чилийского МИД.

Президент страны Габриэль Борич назвал действия Израиля непропорциональными и нарушающими международное гуманитарное право.

Колумбия также отозвала своего посла в Израиле в прошлом месяце, осудив гибель тысяч мирных жителей в секторе Газа.

«Если Израиль не прекратит резню палестинского народа, мы не сможем там быть», — написал президент Колумбии Густаво Петро об этом решении.

Гондурас отозвал своего посла в Израиле в свете «серьезной гуманитарной ситуации» для палестинского гражданского населения в Газе, заявил министр иностранных дел Энрике Рейна.

В прошлом месяце Боливия объявила, что разрывает дипломатические отношения с Израилем в ответ на «агрессивные и непропорциональные» нападения Израиля на сектор Газа. Боливия и ранее разрывала отношения с Тель-Авивом в 2009 году в знак протеста против боевых действий в секторе Газа, но восстановила их в 2020 году.

Как отмечает агентство «‎Анадолу»‎, всё это усугубляет дипломатическую изоляцию Израиля, который является членом ООН, но не имеет двусторонних отношений со всеми ее 193 членами.

Афганистан, Алжир, Бангладеш, Бруней, Коморские острова, Куба, Джибути, Индонезия, Иран, Ирак, Кувейт, Ливан, Ливия, Малайзия, Мальдивы, Мали, Мавритания, Нигер, Сомали, Северная Корея, Оман, Пакистан, Катар, Саудовская Аравия, Сирия, Тунис и Йемен не имеют дипломатических отношений с Израилем.

Целый ряд признанных ООН независимых стран также категорически отказываются признавать суверенитет Израиля.