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Число погибших в Газе в результате атак Израиля 14 532
Количество раненых с начала израильских ударов по анклаву превысило 35 тысяч человек.
Число погибших в Газе в результате атак Израиля 14 532
Фото: AA / Others
22 ноября 2023 г.

Число погибших в секторе Газа с начала израильских ударов достигло 14 532. Об этом сообщил информационный центр властей Газы.

«Число погибших в секторе Газа превысило 14 532, среди них более 6000 детей», — говорится в заявлении.

По данным инфоцентра, число раненых с начала израильских ударов по анклаву превысило 35 тысяч человек.

Как писал TRT на русском, 27 октября Израиль объявил о начале второго этапа войны в Газе и расширил наземные действия в секторе. В ООН при этом заявили, что разочарованы нежеланием Израиля выполнять положения гуманитарной резолюции Совета безопасности ООН по израильско-палестинскому конфликту.

Глава Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) считает, что десятки тысяч детей могут погибнуть в Газе, если гуманитарная ситуация быстро не улучшится.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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