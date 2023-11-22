Число погибших в секторе Газа с начала израильских ударов достигло 14 532. Об этом сообщил информационный центр властей Газы.

«Число погибших в секторе Газа превысило 14 532, среди них более 6000 детей», — говорится в заявлении.

По данным инфоцентра, число раненых с начала израильских ударов по анклаву превысило 35 тысяч человек.

Как писал TRT на русском, 27 октября Израиль объявил о начале второго этапа войны в Газе и расширил наземные действия в секторе. В ООН при этом заявили, что разочарованы нежеланием Израиля выполнять положения гуманитарной резолюции Совета безопасности ООН по израильско-палестинскому конфликту.

Глава Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) считает, что десятки тысяч детей могут погибнуть в Газе, если гуманитарная ситуация быстро не улучшится.