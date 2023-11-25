Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) возобновит боевые действия в секторе Газа сразу после окончания нынешнего прекращения огня в рамках сделки по освобождению заложников, заявил в субботу глава генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви.

«Мы не намерены, не хотим и не готовы прекращать эти усилия до того, как вернем всех заложников. Наш моральный долг — вернуть их. После окончания паузы мы немедленно вернемся к ударам и маневрам в Газе», — заявил Халеви на одной из военных баз.

По словам Халеви, израильская сторона сделает все, чтобы убить всех представителей ХАМАС, а также продолжит оказывать максимальное давление на Газу.

Как писал TRT на русском, 22 ноября руководство Израиля приняло соглашение об обмене пленными с ХАМАС. Договор включает четырехдневное прекращение огня и освобождение 50 израильских заложников в обмен на освобождение 150 палестинских заключенных из израильских тюрем.

Изначально планировалось, что соглашение начнет действовать утром в четверг. Однако затем Израиль перенес начало перемирия в секторе Газа и обмен заложниками с ХАМАС на пятницу.