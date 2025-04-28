Одним из серьезных препятствий на переговорах между США и Ираном стал вопрос о праве Тегерана самостоятельно обогащать уран. Вашингтон настаивает на импорте ядерных материалов в гражданских целях из-за границы, а также на включении в сделку ракетной программы страны.

Можно, но нельзя

США вроде бы не против иранской мирной ядерной программы, но хотят, чтобы Тегеран закупал топливо за границей, а не обогащал уран сам. Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио.

Судя по всему, США пытаются продавить так называемую «эмиратскую модель» — в ОАЭ уран только импортируют, сами не обогащают. Но Тегеран дал понять, что такой вариант ему не подходит. Иран готов снизить темпы своей программы, но не отказаться от нее полностью.

Перед третьим раундом переговоров с США, который состоялся 26 апреля в Омане, советник верховного лидера Али Шамхани озвучил условия, на которых настаивает Тегеран: это снятие санкций, гарантии безопасности от США, сдерживание Израиля, иностранные инвестиции в экономику, а также отказ от «ливийской схемы, полный отказ от ядерной инфраструктуры, или «эмиратской модели».

На встрече представителей США и Ирана, как пишут американские СМИ, главным камнем преткновения, помимо права Тегерана обогащать уран самостоятельно, стала иранская ракетная программа, которую Вашингтон хочет также включить в сделку, поскольку «ракеты могут доставить ядерный заряд».

Как признал глава МИД Ирана Аббас Арагчи, «атмосфера на переговорах была серьезной и продуктивной», стороны сдвинулись с мертвой точки, но разногласий между ними хватает — и по крупным, и по мелким вопросам. Это же признают издания со ссылкой на источники: несмотря на внешне позитивные заявления, стороны серьезно расходятся во мнениях.

Ранее спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф говорил, что в новой сделке Иран мог бы в мирных целях обогащать уран до 3,67% — как в старом соглашении от 2015 года (СВПД), но глава американского Госдепа Марко Рубио пояснил, что это правило распространяется только на импортный уран для гражданских нужд. Он еще раз подчеркнул, что о своем цикле обогащения речи не идет.

Договорились о новой встрече

После того как Дональд Трамп в 2017 году вывел США из ядерной сделки, показатель обогащения урана значительно повысился. Теперь страна — единственная из неядерных держав производит обогащенный до 60% уран. Американские власти опасаются, что в короткие сроки такой уровень обогащения можно довести до 90%, а этот ресурс уже можно использовать для изготовления ядерной бомбы.

Несмотря на серьезные разногласия, США и Иран договорились встретиться вновь. В Вашингтоне хотели бы провести следующие переговоры поближе к своей территории. По словам Арагчи, стороны переходят «от общих тем к конкретике». На следующей встрече к ним могут присоединиться представители МАГАТЭ.

На фоне переговоров Вашингтона и Тегерана в иранском порту Шахид-Раджаи прогремел взрыв. По последним данным, жертвами стали 46 человек, еще свыше тысячи пострадали. В Тегеране СМИ называют причиной произошедшего взрыв топливного резервуара. Однако Национальная иранская компания по распределению и переработке нефти эту информацию опровергла.

Американские издания со ссылкой на источники, связанные с Революционной гвардией Ирана, рассказали о взрыве перхлората натрия — основного компонента твердого ракетного топлива. Сообщается, что его доставили в порт на двух судах из Китая.

Есть версия, что посредством КНР Иран восстанавливает ракетный потенциал, подорванный после атаки Израиля в октябре. Однако иранский Минобороны отрицает, что в порту хранились военные материалы.

Что думают эксперты

Востоковед, публицист, автор Telegram-канала «Восточные ворота» Андрей Онтиков в разговоре с TRT на русском отметил, что вероятность договориться у Ирана и США есть всегда.

«Для достижения соглашения необходимы взаимное стремление и готовность идти на компромиссы. Теоретически все спорные моменты можно объединить в единый пакет и заключить новую договоренность. Однако в позиции США прослеживается определенная противоречивость», — считает эксперт.

По его мнению, если Иран захочет нарушить условия соглашения и продвигаться в сторону создания ядерного оружия, он найдет способ это сделать — независимо от того, будет ли уран импортироваться или обогащаться внутри страны.

«В таком случае Тегеран может тайно построить центрифуги и продолжить работы в обход контроля. С этой точки зрения позиция Ирана выглядит более логичной и последовательной. К тому же у каждой страны есть право на развитие мирной атомной программы. Если Иран обладает собственными технологиями обогащения урана, зачем ему зависеть от внешних поставщиков? Сегодня одна страна готова сотрудничать, а завтра может отказаться, оставив Тегеран без ресурсов. Поэтому разумнее договориться о прозрачном контроле, включая инспекции МАГАТЭ», — полагает политолог.

Он добавил, что соглашение, достигнутое при бывшем президенте США Бараке Обаме, было одним из наиболее удачных вариантов.

«Однако Иран не намерен возвращаться к прежнему формату СВПД, поскольку не рассматривает его как идеальный. Тегерану нужны гарантии, что США не покинут сделку снова. Одним из возможных решений могло бы стать утверждение договора Конгрессом, что усложнило бы выход Вашингтона из соглашения», — уверен специалист.

По его мнению, такие бюрократические барьеры снизили бы вероятность одностороннего разрыва сделки со стороны США.

«Что касается Ирана, то здесь проблем не возникает: страна готова развивать мирный атом под наблюдением МАГАТЭ, включая установку камер и допуск инспекторов на свои объекты. Так что шансы на успешное возобновление сделки есть, но они невысоки», — резюмировал эксперт.

Научный сотрудник Центра междисциплинарных исследований ИНИОН РАН Иван Глухов в беседе с TRT на русском отметил, что силы внутри Ирана, как консерваторы, так и реформисты, не хотели бы вовлечения страны в масштабный конфликт, поскольку она и без того находится в ослабленном состоянии.

«Иранско-американские переговоры идут очень сложно и напряженно. Как раз официальное внешнеполитическое руководство США не стремится к тому, чтобы дестабилизировать обстановку внутри Ирана, не желает большого конфликта на Ближнем Востоке, потому что у них там есть свои экономические интересы и большие проекты, о которых в последние месяцы заявлял президент США Дональд Трамп», — пояснил специалист.

Он добавил, что нынешние переговоры между Вашингтоном и Тегераном помогают понять, в каком состоянии сейчас находятся внутриполитические силы в Иране.

«Если иранская сторона пойдет навстречу американским предложениям, вопреки своим изначальным заявлениям о том, что само внесение пункта о ракетной программе и ее ограничениях не могут даже обсуждаться, если согласится на внесение дополнительных пунктов в потенциальный договор, это будет говорить о том, что сейчас очень сильны политические движения, нацеленные на выстраивание партнерских отношений с Западом, на переформатирование всей политической системы в Иране», — рассказал политолог.

Иранист добавил, что, если произойдет срыв переговоров, отмена того или иного раунда после того, как американская сторона попытается продавить и включить какой-то дополнительный пункт, не устраивающий Тегеран, это будет говорить о том, что консервативные элиты, аятолла, КСИР, все еще очень сильны.

«Это продемонстрирует, что они держат руку на пульсе и не позволят так просто вовлечь страну в некие невыгодные договоренности и скорее пойдут на отсутствие сделки для страны», — подытожил аналитик.