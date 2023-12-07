Законопроект о выделении $105 млрд на дополнительную военную помощь Украине и Израилю не прошел процедурное голосование в сенате США и его рассмотрение заблокировано. Об этом сообщает агентство Анадолу.

Пакет дополнительных расходов не смог преодолеть процедурный барьер в 60 голосов. «За» высказались 49 сенаторов, «против» — 51. Таким образом, попытка начать работу по существу над законопроектом провалилась в сенате по итогам процедурного голосования.

Голосование по предложенному администрацией Джо Байдена проекту оказалось неудачным, несмотря на то что Сенат контролируют демократы.

Независимый сенатор Берни Сандерс, который участвует в собраниях на стороне демократов, не согласился с дополнительной помощью Израилу на фоне войны в секторе Газа. Он заявил, что США не должны предоставлять правоэкстремистскому правительству Биньямина Нетаньяху дополнительные 10,1 миллиарда долларов без каких-либо условий «для продолжения их бесчеловечной войны против палестинского народа».

«Израиль имеет абсолютное право защищаться от ХАМАС, напавших на него 7 октября. Но у них нет ни юридического, ни морального права убивать тысячи невинных палестинских мужчин, женщин и детей», — сказал он в своем заявлении.

Как писал TRT на русском, 1 декабря израильская армия объявила об окончании перемирия в Газе и возобновлении боевых действий. При этом Израиль начал наносить удары не только по северной, но и по центральной части сектора Газа.

При этом 4 декабря Израиль объявил о расширении наземной операции на юг Газы. В частности израильские войска продвигаются в южную часть палестинского эксклава в район города Хан-Юнус.