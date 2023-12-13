Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что еврейское государство продолжит военные действия в секторе Газа, несмотря на международное давление. Об этом сообщает агентство Анадолу со ссылкой на пресс-службу премьер-министра Израиля.

Нетаньяху заявил об этом в ходе посещения военного штаба на юге Израиля, где он поговорил с военными из израильской армии. «Продолжайте», — сказал он одному из израильских военных.

«Я хочу, чтобы вы продолжали до последнего солдата. Мы будем продолжать до конца, до победы, пока не уничтожим ХАМАС», — указал он.

Нетаньяху подчеркнул, что атаки продолжатся «несмотря на международное давление». «Ничто нас не остановит, — добавил он. — Эта война будет продолжаться».

Заявления Нетаньяху прозвучало на фоне усиления международного давления на израильскую администрацию в связи с продолжающейся наземной операцией в секторе Газа, в результате которой массово гибнут мирные жители.

Как писал TRT на русском, 1 декабря израильская армия объявила об окончании перемирия в Газе и возобновлении боевых действий. При этом Израиль начал наносить удары не только по северной, но и по центральной части сектора Газа.

При этом 4 декабря Израиль объявил о расширении наземной операции на юг Газы. В частности израильские войска продвигаются в южную часть палестинского эксклава в район города Хан-Юнус.