Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган играет лидирующую роль в процессе урегулирования конфликта в секторе Газа, заявил глава российского государства Владимир Путин на прямой линии и пресс-конференции.

«Хочу отметить значительную лидирующую роль президента Турции Эрдогана в вопросе восстановления ситуации в Газе. Он, безусловно, один из лидеров международного сообщества, которые обращают внимание на эту трагедию и делают все, для того чтобы ситуация была изменена в лучшую сторону, чтобы были созданы условия для долгосрочного мира. Это очевидно», — сказал Путин, подводя итоги года в прямом эфире.

По его словам, Эрдоган очень активен на этом направлении, «и дай бог ему здоровья, потому что то, что происходит, это, конечно, катастрофа».

«Генеральный секретарь ООН назвал сегодняшний сектор Газа самым большим кладбищем детей в мире. Такая оценка о многом говорит», — заявил Путин.

Кроме того президент России заявил, что Москва готова открыть госпиталь в секторе Газа. Он рассказал, что в ходе своего недавнего визита в ОАЭ узнал, что эмиратская сторона открыла на территории Газы недалеко от города Рафах полевой госпиталь. «И мы поговорили о том, что было бы возможным, чтобы и Россия там же открыла госпиталь свой. На стадионе», — добавил глава российского государства.

«Но для этого, конечно, нужно согласие и Египта, и Израиля», — подчеркнул он. «Я переговорил с премьер-министром [Израиля Биньямином] Нетаньяху, они проконсультировались между различными своими ведомствами, и израильская сторона считает, что открытие российского госпиталя на территории Газы небезопасно», — сказал Путин.

Он уточнил, что обсудил эту тему и с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси. «Он за, поддерживает», — рассказал российской лидер.

По его словам, отсутствие согласия Израиля на открытие госпиталя не означает, что Россия прекратит усилия по преодолению гуманитарного кризиса. Так, существует договоренность с израильтянами об увеличении российской стороной количества поставок медицинского оборудования и лекарственных препаратов в Газу, отметил глава государства. «И мы это сделаем, безусловно», — заверил он.

«Нужно сохранить людей в Газе. <…> Нужно оказывать массированную гуманитарную поддержку людям», — подчеркнул Путин.

Как писал TRT на русском, 1 декабря израильская армия объявила об окончании перемирия в Газе и возобновлении боевых действий. При этом Израиль начал наносить удары не только по северной, но и по центральной части сектора Газа.

При этом 4 декабря Израиль объявил о расширении наземной операции на юг Газы. В частности израильские войска продвигаются в южную часть палестинского эксклава в район города Хан-Юнус.