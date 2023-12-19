Национальная разведывательная организация (MIT) арестовала Хузейфе аль-Мури, так называемого дамасского куратора административных и финансовых вопросов в ДАЕШ.

По информации, полученной от источников в аппарате безопасности, аль-Мури занимался организацией финансовых потоков тем членам террористической организации, которые находились в зонах конфликтов на Ближнем Востоке.

Мури был пойман в результате операции, которая проходила на территории Мерсина и была скоординирована между разными профильными ведомствами Турции.

В ходе операции были изъяты $28,8 тыс., 14,9 тыс. евро, 31,8 тыс. турецких лир и множество цифровых материалов, принадлежащих боевикам. Вместе с тем сотрудники органов безопасности Турции обнаружили мобильные приложения, которые используются террористической организацией ДАЕШ для совершения денежных переводов.

По результатам дознания Хузейфе аль-Мури дал подробную информацию о процессе вступления в террористическую организацию, о характере своей деятельности в Сирии и Турции, о членах террористической организации, с которыми он контактировал, и о направлениях денежных переводов.

Как сообщал ранее TRT на русском, Национальная разведывательная организация объявила о нейтрализации в этом месяце Сирвана Хасана, так называемого координатора террористической организации ОНС/РПК в сирийском Дейр-эз-Зоре.