Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом бин Заидом Аль Нахайяном, который выразил соболезнования в связи с террористической атакой на турецких военнослужащих.

Как проинформировало Управление по связям при администрации президента Турции, в ходе беседы также были высказаны идеи единения в борьбе с терроризмом между Турцией и Объединенными Арабскими Эмиратами.

Как сообщал ранее TRT на русском, в Ираке погибли пять турецких военнослужащих в результате столкновения с террористами на севере.

«12 января террористы попытались проникнуть на территорию базы в районе операции "Коготь — замок". Пятеро наших товарищей-героев погибли и восемь получили ранения, в том числе трое серьезно ранены. Раненых доставили в больницу», — сообщило министерство национальной обороны Турции на своей странице в X (ранее Twitter).

По итогам совещания по вопросам безопасности, которое состоялось 13 января в Стамбуле под председательством президента Эрдогана, было заявлено, что Турецкая Республика продолжит борьбу против террористической организации PKK/YPG/KCK и ее сторонников.

«Эта борьба будет продолжаться до тех пор, пока не будет нейтрализован последний террорист и пока не будут полностью осушены террористические болота в Ираке и Сирии», — подчеркивается по итогам совещания.