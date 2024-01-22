Тема российского присутствия в Африке вернулась в фокус глобальной повестки после того, как советник президента Центральноафриканской Республики (ЦАР) Фидель Нгоуандика в беседе с «Африканской инициативой» заявил: его страна хотела бы, чтобы Москва «построила свою военную базу в ЦАР». По его словам, для этого уже сделаны практические шаги: правительство «предоставило участок в Беринго, в 80 км от Банги, где есть международный аэропорт». На этом участке уже имеются казармы. После подготовки объект сможет вместить 10 тыс. солдат.

Он также заметил, что в 2014 году по решению ООН в страну был направлен миротворческий контингент MINUSMA из 12 тыс. военных и прочих специалистов. «Они ничего не сделали, они не принесли мир», — обратил внимание советник президента Центральноафриканской Республики.

Такие планы ставят прямой вопрос о том, чьим непосредственным активом будет проектируемая база. Не секрет, что до смерти своего шефа Евгения Пригожина на особое положение в ЦАР претендовала частная военная компания (ЧВК) «Вагнер».

Как отмечала The Financial Times, за последнюю пятилетку Центральноафриканская Республика стала полноформатным полигоном «вагнеровцев‎»‎ на континенте. Члены ЧВК, по данным британской газеты, отвечали за охрану президента Фостена-Арканжа Туадеры, обучение военнослужащих и непосредственное участие в боевых миссиях. Взамен власти ЦАР дали компаниям, аффилированным с «‎‎Вагнером», концессии на золотые и алмазные рудники, а также особые полномочия на экспорт древесины.

После эрозии пригожинского проекта, вызванной сначала попыткой военного мятежа в России, а затем и авиакатастрофой бизнес-джета Пригожина в Тверской области, возникли немедленные ожидания, что активы «Вагнера» на африканском континенте будут массово перераспределены в пользу других российских «брендов» ЧВК.

Однако расследователи говорят о том, что «вагнеровцы» не расформированы, вместо этого идет процесс их слияния с российской армией.

«Происходит реорганизация, передислокация персонала и вооружений, — заявила в декабрьском разговоре с BBC главный аналитик неправительственного проекта Sentry Наталья Духан. — Это просто внутренние перестановки».

Проблема реорганизации активов в ЦАР автоматически поднимает вопрос о Судане, проблему присутствия в котором Пригожин пытался решить незадолго до своей гибели.

С видом на Красное море

Основатель ЧВК «Вагнера» во время последней поездки в Африку 18-21 августа 2023 года провел переговоры не только с представителями ЦАР, но и с командованием Сил быстрого реагирования Судана. Последним было обещано усиление военной помощи.

По оценкам профильного портала Africa Intelligence, ситуацию в Судане ЧВК «Вагнер» контролировала преимущественно с территории ЦАР. Со ссылкой на выводы американского и французского разведсообществ, проект обращал внимание на признаки того, что российские «солдаты удачи» могли направлять через Центральноафриканскую Республику «легкое вооружение и зенитные орудия» суданским Силам быстрого реагирования.

Неразрывно с «вагнеровцами» были связаны и зашедшие в тупик переговоры о создании пункта материально-технического обеспечения (ПМТО) ВМФ России в Порт-Судане. Это место должно было стать стратегическим плацдармом Москвы на Красном море.

По оценкам расследовательского Центра «Досье», ЧВК «Вагнер» принимала непосредственное участие в организации переговоров между суданцами и высокопоставленными представителями Минобороны РФ. Наемники контролировали документацию, а также занимались организацией соответствующих визитов российских военных.

Еще в 2017 году высшее звено «вагнеровцев», по данным Центра «Досье», подбирало локацию в Судане для размещения воздушных и военно-морских баз. Согласно этой информации, помимо ПМТО в Порт-Судане, вовлеченные в диалог стороны обсуждали вероятность использования Вооруженными силами РФ «воздушных баз и островов, входящих в состав Судана в Красном море, в военных целях».

Переговоры о ПТМО неоднократно приостанавливались из-за противостояния различных фракций в Судане. Судьба объекта до сих пор кажется туманной. Да и стоп-фактором служит чисто техническое обстоятельство: развернуть ПМТО планировалось в одном из самых проблемных мест страны, если говорить о процессе энергообеспечения. Так, работы должны были идти неподалеку от населенного пункта с 600-тысячным населением, нефтеперерабатывающим заводом и крупнейшим портом страны, где с перебоями работает только одна дизель-мазутная ТЭС в 337 МВт.

Впрочем, несмотря на мечты о ПТМО, которая — в интерпретации российских экспертов — должна была стать полноценной базой ВМФ, Судан гарантированно остается одним из элементов используемой «вагнеровцев» схемы по отмыванию африканского золота.

«В Судане «российская компания» контролирует крупные добывающие мощности, которые позволили «Вагнеру» стать доминирующим покупателем необработанного суданского золота. При этом имеются многочисленные сообщения о том, что российские военно-транспортные самолеты вывозят обработанное золото из страны», — свидетельствуют опубликованные в декабре выводы расследовательского проекта The Blood Gold Report.

Согласно The Blood Gold Report, российскими наемниками для вывоза ресурсов по морю используется прежде всего Порт-Судан. Как точка транзита работает и аэропорт в Хартуме.

«Золотой» бизнес

Эксперты The Blood Gold Report считают, что с начала активных боевых действий в Украине филиалам, связанным с проектом Пригожина, удалось отмыть $2,5 млрд африканского золота.

Виды на создание новых военных объектов на континенте — вне зависимости от того, какой из военизированных «брендов» получит право на управление — только усилит внимание к экономической компоненте этого присутствия.

По словам авторов The Blood Gold Report, западные санкции сузили пространство активности российской ЧВК, но не обрубили все каналы получения прибыли. Опорными пунктами этой модели эксперты считают не только ЦАР и Судан, но и Мали.

«Россия и группа «Вагнер» в Мали имеют большее влияние, чем большинство других стран, — пишут для проекта Responsible Statecraft исследователь группы «Вагнер» Джон Лехнер и исследователь проблем африканской безопасности Сергей Елединов. — Группа «Вагнер» также последовательно занимается дипломатией, когда видит больший потенциал для получения прибыли в мирном состоянии, чем в открытой войне».

После того как администрация президента США Джо Байдена без всяких условий поддержала действия Израиля в секторе Газа, ее авторитет на глобальном уровне оказался подорван, подмечают аналитики. «Конкуренция с Россией или попытки сдержать ее в Африке только наносят еще больший ущерб этому авторитету», — считают Лехнер и Елединов.

В связи с этим США и Франция обнаружили свое «окно возможностей» в том процессе реструктуризации, который начал происходить внутри присутствия российских наемников в Африке после гибели Пригожина, однако пока что неясно, что именно Вашингтон и Париж могут предложить региональным игрокам взамен, учитывая свои неоколониальные подходы. Опыт Сахеля говорит, что пока в стратегии западных стран на континенте царит хаос.

О том, что администрация президента США пытается сделать хотя бы символический шаг в своих отношениях с местными игроками, свидетельствует намерение госсекретаря Энтони Блинкена посетить страны Африки к югу от Сахары. Поездка, анонсированная Госдепом, станет его первым визитом за 10 месяцев, что говорит о возросшем беспокойстве по поводу ситуации в регионе.