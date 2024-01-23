Торговля Турции и Азербайджана продолжает ускоренно расти. В прошлом году товарооборот между странами увеличился на 31% по сравнению с 2022-м и превысил 7,6 млрд, следует из данных Государственного таможенного комитета Азербайджана.

Сообщается, что в 2023-м экспорт из Азербайджана в Турцию вырос по сравнению с 2022 годом на 51,2%, до $5,3 млрд. Объем экспорта из Турции в Азербайджан незначительно снизился — на 0,3%, составив почти $2,3 млрд.

«Турция импортирует из Азербайджана в основном хлопок, хлопчатобумажную пряжу, изделия из алюминия и удобрения. Азербайджан же закупал у Турции в основном машинное оборудование, бытовую технику, электроинструменты, железо, сталь, медицинские и фармацевтические изделия, мебель», — сообщил летом прошлого года председатель Турецко-азербайджанского делового совета при Совете по внешнеэкономическим связям Турции (DEIK) Кемаль Кологлу.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время своего визита в Баку в сентябре прошлого года назвал турецко-азербайджанские отношения «исключительными», писал TRT на русском. Турецкий лидер пообещал, что Анкара продолжит усилия по укреплению сотрудничества с Баку во всех областях.

Кроме того, в 2021 году Турция и Азербайджан подписали «Шушинскую декларацию» — пакт, в котором основное внимание уделяется оборонному сотрудничеству и созданию новых транспортных маршрутов.

«Шушинская декларация подняла турецко-азербайджанские отношения на новый уровень», — заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, добавив, что отношения Анкары и Баку находятся на «самом высоком уровне».