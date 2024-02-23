Нетаньяху не хочет выборов

«У выборов есть дата — они состоятся через несколько лет. Я предлагаю нам не беспокоиться об этом во время войны», — заявил на пресс-конференции премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, отвечая на вопрос о перспективе досрочного голосования в кнессет.

Следующие парламентские выборы в стране запланированы на октябрь 2026 года. Однако общественность стала требовать организовать досрочное голосование. Впрочем, глава правительства Израиля всячески пытается этого избежать, заявляя, что сейчас «не время для политики» и последнее, что нужно израильтянам — это выборы.

Он также пытается убедить избирателей, что голосование за новый состав кнессета приведет лишь к дальнейшему расколу в стране. Нетаньяху в очередной раз призвал общество к единству, утверждая, что «ХАМАС хотел бы политической борьбы» внутри Израиля.

Тем временем высокопоставленный источник в правящей партии «Ликуд» сообщил изданию YNet, что премьер-министр не понимает реалий. Он пояснил, что как только закончится война в Газе, завершит свою работу и Нетаньяху, а партия отправится на выборы.

Другой представитель «Ликуда» рассказал «Едиот ахронот», что не важно, насколько Нетаньяху не хочет выборов и откладывает решение в долгий ящик, голосование состоится после войны, а выборы пройдут «если не через «Ликуд», то через его партнеров по коалиции».

Раскритиковали Нетаньяху не только представители его партии, но и лидер оппозиции Яир Лапид из «Еш Атид», назвавший премьера некомпетентным и потерявшим общественное доверие.

В последнее время рейтинги партии Биньямина Нетаньяху резко упали. Как показали недавние опросы общественного мнения, если бы выборы проходили сейчас, то «Ликуд» получила бы всего 45 из 120 мест в кнессете и не смогла бы сформировать правительство в нынешней коалиции. За последние 20 лет доверие общества к правительству упало до рекордного минимума, при этом более двух третей избирателей уверены, что как только закончится война в секторе Газа, необходимо провести парламентские выборы.

Всего 15% израильтян хотели бы, что Нетаньяху сохранил кресло премьера после войны в Газе. При этом его политический соперник, центрист Бенни Ганц, получил поддержку 23% опрошенных.

Израильтяне выходят на акции протеста

Одновременно с этим Нетаньяху продемонстрировал, что не собирается прекращать военные действия в секторе Газа, несмотря на призывы мировых лидеров. Премьер утверждает, что «Израиль будет сражаться до полной победы», а это также включает в себя действия в Рафахе.

В начале недели израильский премьер и вовсе предпринял демонстративный шаг — запросил у правительства утверждение резолюции против одностороннего признания Палестины и против «международного диктата в данном вопросе». Документ одобрили единогласно.

Действия властей вновь вывели на улицы израильских городов, среди которых Иерусалим и Тель-Авив, антиправительственных демонстрантов. Главное требование протестующих — проведение досрочных выборов.

С начала прошлого года из-за противоречивой судебной реформы в Израиле вспыхнули акции протеста, люди систематически выходили на улицы, требуя отставки правительства. Однако, начиная с октября прошлого года накал уличных акций снизился, но сейчас возобновился с новой силой. Демонстранты перекрывают улицы, бросают бутылки и пытаются прорвать полицейское оцепление.

При этом, как полагают некоторые эксперты, может возникнуть и новая антиправительственная волна из-за того, что люди недовольны затягиванием боевых действий.

Пока к протестам пообещал присоединиться глава Всеобщей федерации труда «Гистадрут» Арнон Бар-Давид, подчеркнув, что проведение новых выборов в стране необходимо до конца этого года. Впрочем, он отметил, что забастовки активисты устраивать пока не намерены, поскольку они бы парализовали деятельность всей страны.

Несмотря на внутреннее недовольство, израильские власти пока менять свою политику не собираются.

Все недовольны премьер-министром

Востоковед, публицист, автор Telegram-канала «Восточные ворота» Андрей Онтиков в беседе с TRT на русском отметил, что израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху недовольны и слева, и справа.

«Слева главу правительства критикуют те люди, которые считают, что он должен пойти на любые уступки для освобождения пленных, им недовольны представители радикальных элементов израильского общества, поскольку они требуют еще более решительных действий в отношении сектора Газа. Рейтинги Нетаньяху провалились, чем дальше будет развиваться конфликт, тем хуже будут обстоять дела с поддержкой главы израильского правительства», — полагает эксперт.

Политолог сообщил, что дело не только в отношении к войне против сектора Газа, давать о себе знать будут и экономические факторы.

«Израильская экономика, как ни крути, будет проседать, и это соответствующим образом будет сказываться на общественном мнении и на том уровне поддержки, который сейчас есть у Нетаньяху», — добавил специалист.

По мнению аналитика, израильский премьер прекрасно понимает, что, пока идет война, он останется в кресле главы правительства, если только не произойдут какие-либо экстраординарные события.

«Что будет после этой войны — вопрос, который очень сильно его волнует. Нетаньяху нужны либо какие-либо железобетонные гарантии, что он, как минимум, не подпадает под судебное преследование по следам событий 7 октября 2023 года, а, как максимум, останется в кресле премьера», — подчеркнул Онтиков.

Политолог добавил, что есть и еще один вариант.

«Нетаньяху может постараться создать некоторые условия на поле боя, в результате которых он может объявить себя безоговорочным победителем и опять же сохранить свой пост. Но такой вариант не просматривается. Успехи израильской армии в секторе Газа, мягко говоря, невелики», — подытожил специалист.