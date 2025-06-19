Высокие процентные ставки охладили российскую экономику и поставили ее на порог рецессии. Об этом предупредил министр экономического развития Максим Решетников в ходе дискуссии на Петербургском экономическом форуме. По его словам, бизнес уже ощущает переход к спаду.

«По цифрам у нас охлаждение. Но все наши цифры — это зеркало заднего вида. По текущим ощущениям бизнеса, мы в общем уже, кажется, на грани перехода в рецессию», — заявил он. При этом он уточнил, что не предсказывает падение, а лишь указывает на риски: «Дальше все зависит от наших решений».

По данным Росстата, ВВП в первом квартале сократился по отношению к предыдущему, даже с учетом сезонных поправок. Само значение не раскрывается, но аналитики оценивают снижение от 0,5% до 1,5%. В случае падения во втором квартале экономика формально войдет в рецессию.

Решетников объяснил происходящее влиянием высоких ставок, которые, по его словам, демотивируют бизнес инвестировать как кредитные, так и собственные средства. Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), близкий к властям, указывает, что в ряде отраслей доходность опустилась ниже уровня безрисковых вложений — в облигации и депозиты. Министр обратился к главе Центробанка с призывом «добавить хотя бы немного любви к экономике» наряду с борьбой с инфляцией.

Однако в Банке России и Минфине не разделяют его тревог. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что страна выходит из перегрева. Министр финансов Антон Силуанов назвал происходящее «похолоданием» и добавил: «Но за похолоданием всегда приходит лето».

По данным Росстата, в январе–апреле рост ВВП замедлился до 1,4% в годовом выражении против 4,3% за 2024 год. Промышленное производство выросло на 1,2% против 4,6% годом ранее. Оборот розничной торговли увеличился на 2,4% против 7,2% в 2024 году. Прибыль предприятий в первом квартале выросла на 4,2% к прошлому году, но в реальном выражении с поправкой на инфляцию — это снижение.