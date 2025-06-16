Большинство стран «Большой семерки» рассматривают возможность самостоятельного снижения потолка цен на российскую нефть, даже если США не поддержат инициативу. Об этом Reuters сообщили четыре источника, знакомые с обсуждениями перед саммитом G7, который проходит в Канаде с 15 по 17 июня.

Евросоюз и Великобритания уже давно добиваются снижения ценового лимита на нефть, которую Россия продает третьим странам с использованием западной страховой инфраструктуры. По их мнению, текущая верхняя граница в $60 за баррель устарела на фоне падения мировых цен и теряет эффективность.

«Европейские страны добиваются снижения потолка цен на нефть с $60 до $45. Есть положительные сигналы от Канады, Британии и, возможно, Японии. Мы используем площадку G7, чтобы заручиться поддержкой США», — сказал один из собеседников.

Несмотря на стремление европейских стран достичь общего решения, Вашингтон по-прежнему не выразил готовности поддержать инициативу. Источники также отмечают неопределенную позицию Японии.

Тем не менее, в ЕС и Великобритании заявили о готовности действовать даже без согласия США. Инициативу могут поддержать другие европейские страны из G7, а также Канада.