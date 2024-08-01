По сообщениям западных и российских СМИ, подготовка к обмену активно шла в последние несколько дней. Сделка может произойти в «ближайшие часы».

Как сообщают ряд изданий со ссылкой на данные Flightradar24, утром в Калининграде приземлился самолет специального летного отряда «Россия». Ранее этот борт уже использовался при обменах заключенными между РФ и другими странами: Виктора Бута на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, Константина Ярошенко на гражданина США Тревора Рида, россиян Александра Александрова и Евгения Ерофеева на Надежду Савченко.

Ожидается, что Россия и Беларусь проведут обмен с США, Германией и Словенией. Накануне суд Любляны вынес приговор россиянам Артему и Анне Дульцевым, которые жили в стране по аргентинским паспортам, выданным на имена Людвиг Гиш и Мария Мейер. Их обвинили в шпионаже и приговорили к одному году и семи месяцам колонии. Россияне признали свою вину.

В это же время из американских тюрем пропала информация о некоторых заключенных, сообщают СМИ. Среди них: Александр Винник — осужден за отмывание денег через биржу криптовалют BTC, Владислав Клюшин — похищение и торговля непубличной информацией, Максим Марченко — незаконная закупка американской микроэлектроники военного назначения, Роман Селезнев и Вадим Конощенок — незаконная закупка электроники для оборонных предприятий.

Исчезновение из российских тюрем

В последний месяц о вероятности группового обмена писали российские и западные СМИ. Первые разговоры об этом начались после длительного приговора американскому журналисту Эвану Гершковичу. 19 июля суд признал его виновным по обвинению в шпионаже и назначил 16 лет лишения свободы.

«Срок огромный. Но после того как наших сограждан стали осуждать на такие сроки (за наркотики, например, или за экономические преступления), это уже не кажется диким. Думаю, что Эвана обменяют. Но произойдет обмен, скорее всего, после того, как его этапируют в колонию (такая уже сложилась практика)», — отметила член Совета по правам человека Ева Меркачева.

В течение последних пяти дней отмечены случаи отсутствия ряда заключенных в российских исправительных учреждениях и следственных изоляторах. Политика и журналиста Владимира Кару-Мурзу, отбывающего 25-летний срок по обвинению в госизмене, увезли из ИК-6 в Омске 31 июля. ФСИН не сообщала, куда именно его переводит.

Политик Илья Яшин пропал из смоленской колонии ИК-3 во вторник, 30 июля. В тот же день из колонии ИК-14 Горка-Муравьевская в Архангельской области пропал самый молодой заключенный по делу о госизмене 19-летний Кевин Лик.

В неизвестном направлении также увезли Олега Орлова — сопредседателя «Мемориала», осужденного на 6 лет по статье «неоднократная дискредитация ВС». Исчезли бывшая глава штаба Алексея Навального в Уфе Лилия Чанышева и бывший координатор штаба в Томске Ксения Фадеева. Обеих приговорили к 9 годам лишения свободы.

Среди пропавших — художница Саша Скочиленко, которая была приговорена к 7 годам заключения по статье о «фейках» про российскую армию; а также Мария Пономоренко — российская журналистка, осужденная за антивоенные высказывания на шесть лет.

В числе потенциальных кандидатов на обмен называются журналист Иван Сафронов. Художник Даниил Кринари и бывший морской пехотинец США Пол Вилан. Коме того, президент Беларуси Александр Лукашенко помиловал приговоренного к смертной казни Рико Кригера.