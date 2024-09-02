Памятник рядом со зданием МВД

«Ираклий II сохранил Грузии религиозную идентичность своей боеспособностью, правильными шагами во внешней политике и прагматизмом», — заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе. Он добавил, что христианская идентичность Грузии «является неотъемлемой частью европейской идентичности страны».

По его словам, в ближайшее время грузинские власти планируют увековечить память этого царя. При этом точная дата не сообщается. Известно только, что памятник поставят на Кахетинском шоссе, неподалеку от здания МВД Грузии.

Монумент планируют создать по эскизам известного скульптора и академика Академии художеств СССР Мераба Мерабишвили, который создал многие памятники в городе. Он скончался 1 января 2022 года в возрасте 90 лет.

Чем запомнился правитель

Ираклий II был царем региона Кахетии и лидером грузинских этносов в XVIII веке. Он знаменит тем, что при нем заключили Георгиевский трактат, переводивший Восточно-Грузинское царство под протекторат Российской империи. Начиная с Х века, регионы современной Грузии подвергались постоянным набегам и опустошениям.

Во времена Османской империи Грузинское царство распалось на княжества, регион был поделен на части и отрезан от остального христианского мира.

Царь учредил регулярную грузинскую армию, занимался заселением пустующих районов Грузии, ограничил права феодалов нормами закона. Помимо этого он основал школы и семинарии в Тифлисе и Телави, а также способствовал грузино-армянскому сближению.

В 1783 году он заключил Георгиевский трактат с Российской империей, установившей протекторат России над Восточной империей. Однако в сентябре 1801 года император Александр I, нарушив договоренности, издал манифест об упразднении Картли-Кахетинского царства и присоединении его к территории России. В XIX веке в состав Российской империи была постепенно включена и территория Западной Грузии.

Оппозиция — против

Мэр Тбилиси отметил, что против установления памятника царю Ираклию II выступает оппозиционная партия «Единое национальное движение» (ЕНД) Михаила Саакашвили. Каладзе подчеркнул, что они «против всего традиционного и национального».

Оппозиционеры из ЕНД уже раскритиковали инициативу грузинских властей. Они назвали это «очередным сигналом Москве по сдаче Грузии России сразу после парламентских выборов 26 октября».

Представители «Единого национального движения» утверждают, что в 1801 году, через восемь лет после заключения Георгиевского трактата, власти Российской империи «полностью упразднили грузинское царство и объявили о вхождении Грузии в состав Российской империи на правах обычной российской губернии».

В партии Саакашвили убеждены, что правящая «Грузинская мечта» вынашивает похожие планы и установка монумента «обманутому Россией царю Ираклию» — это «первый шаг в направлении аннулирования грузинской государственности».

Изменение статуса православной религии

Одновременно с этим правящая в стране партия «Грузинская мечта» выступила с инициативой о возможном провозглашении православия государственной религией. В патриархию уже поступило соответствующее предложение со стороны властей.

В настоящее время отношения церкви и государства в стране регулируются Конституционным соглашением от 2002 года, принятым при президенте Эдуарде Шеварднадзе, в котором говорится, что «государство и церковь подтверждают свою готовность сотрудничать, соблюдая принцип взаимной независимости, на благо населения страны».

В патриархии посчитали инициативу «Грузинской мечты» «желанием правящей партии укрепить статус и роль церкви в общественной жизни». В случае если священнослужители согласятся, встанет вопрос о внесении поправки в Конституцию страны.

В Грузии основную часть верующих — 84,9% — составляют православные христиане, еще 10,9% — мусульмане, приверженцы армяно-апостольской церкви — 3%, католики — 0,5% и представители других конфессий — 0,7%.

Давний спор

Грузинский политолог, основатель SIKHA Foundation Арчил Сихарулидзе в беседе с TRT на русском отметил, что вопрос, связанный с Ираклием II поднял еще бывший политический деятель, а нынче блогер Леван Бердзенишвили.

«Он обвинил царя в глупости и наивности за то, что тот доверился Российской империи, назвал его недальновидным правителем. По мнению экс-политика, надо было выбрать другое внешнеполитическое направление. Когда Бердзенишвили сделал такое заявление, последовала довольно резкая реакция обычных людей, особенно тех, кто живет в Кахетии, а также ученых», — сообщил эксперт.

Специалист отметил, что грузинские эксперты назвали эту критику по большей части идеологически мотивированной.

«Это была попытка сегрегировать «хорошую» прозападную часть грузинского населения и «плохую» пророссийскую. И так внезапно Ираклий II из воина, адекватного человека, осознававшего, что тогда не существовало западного мира в таком понимании для Грузии, превратился в предмет споров», — рассказал аналитик.

По его словам, сейчас часть оппозиции заявляет, что Кахетия всегда была пророссийской, поскольку она всегда была финансово зависимой от российских денег.

«Другая часть осторожно к этому подходит, поскольку общество относится положительно к Ираклию II, как к человеку, который хорошо разбирался в политике и всю жизнь сражался за страну. Решение «Грузинской мечты» своевременно, поскольку тем самым партия подчеркивает свой выбор в пользу адекватности, нейтралитета и баланса», — добавил Сихарулидзе.

Политолог считает, что решение установить памятник царю Ираклию II никак не связано с Россией.

«Это внутренний нарратив, который был подброшен Леваном Бердзенишвили и который внезапно всплыл. Попытка привязать к этому нынешнюю Россию понятна, оппозиции больше не в чем упрекнуть «Грузинскую мечту», кроме как в ее пророссийскости, поскольку сама оппозиция ничего не предлагает — ни социальную реформу, ни экономическую, есть только заявления представителей оппозиции, что как только они придут к власти, Грузия сразу станет великолепной», — подытожил эксперт.