«Горькие» результаты для Шольца

Выборы в ландтаг в Тюрингии и Саксонии показали, что крайне правые продолжают набирать популярность в землях бывшей ГДР. На выборах в ландтаг в Тюрингии крайне правые из «Альтернативы для Германии» (АдГ), которых в этой федеральной земле возглавляет скандальный Бьорн Хёке, признанный Ведомством по защите Конституции ФРГ экстремистом и германским судом «фашистом», получили 32,8% голосов. Это обеспечивает 32 места из 88 в региональном парламенте. Вторыми пришли консерваторы из Христианско-демократического союза (в прошлом «партии Меркель»), набрав 23,6%. В Саксонии результаты распределились с точностью до наоборот — первое место у ХДС, второе — у АдГ.

Крайне правые на выборах использовали общегерманские темы, такие как критика миграционной политики федерального правительства, усиливающаяся криминальная обстановка. С учетом падения уровня жизни немецкого населения эта тактика сработала.

Изначально сообщалось, что ультраправые получили в этой федеральной земле блокирующее меньшинство — 41 место. Это означает, что без АдГ невозможно было бы избирать глав земельных счетных палат, конституционных судей, а также принимать некоторые другие решения. Однако потом выяснилось, что система дала сбой и на одно место результаты крайне правых были завышены. Так что после пересчета голосов «Альтернатива» потеряла этот рычаг.

Последние десять лет пост премьер-министра Тюрингии бессменно занимал Бодо Рамелов из посткоммунистической Левой партии. Однако в этот раз его партия провалилась, откатившись на 18% — с 31,01% до 13,1%. Основные голоса у левых оттянул «Союз Сары Вагенкнехт» — совершенно новая политическая сила, всего несколько месяцев назад отпочковавшаяся от посткоммунистов. Порой лозунги представителей этой партии невозможно отличить от лозунгов АдГ.

При этом представители правящей коалиции «светофорной коалиции» потерпели полный крах. Как пишут немецкие СМИ, «для федерального правительства результаты выборов в Тюрингии и Саксонии уже стали катастрофой», поскольку лишь каждый десятый проголосовал за одну из трех партий «светофора».

Если социал-демократы Олафа Шольца в Тюрингии набрали 6,1%, что гарантирует шесть кресел в ландтаге, то «Зеленые» — в два раза меньше, а свободные демократы и вовсе не получили мест в парламенте. В Саксонии они не преодолели даже однопроцентный барьер, что, как пишут западные СМИ, «стало унижением для партии, которая в Берлине представляет четырех федеральных министров».

Канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал результаты выборов «горькими», а лидерство АдГ тревожным для Германии. По его словам, «Альтернатива» ослабляет экономику, разделяет общество и разрушает репутацию страны.

Раскол в двух частях Германии

Несмотря на триумф ультраправых в Тюрингии и Саксонии, АдГ по-прежнему остается нерукопожатной партией — ни одна из сил не готова с ней сотрудничать. На это даже не пойдет внесистемная новая партия Сары Вагенкнехт, без которой, вероятно, не удастся создать правящую коалицию ни в одной из двух восточных федеральных земель.

В Тюрингии коалицию могли бы создать ХДС с социал-демократами и «Союзом Сары Вагенкнехт», но им для этого не хватает всего одного кресла. К тому же консерваторы из ХДС не раз говорили, что не пойдут на сотрудничество с левыми, поэтому переговоры о формировании коалиции еще только предстоят. Не исключено, что христианским демократам все же придется поступиться собственными принципами.

Запад и восток Германии всегда голосуют по-разному. Однако на этот раз, как пишут западные СМИ, «спустя почти 35 лет после падения Берлинской стены острый политический раскол пролегает по границе бывшей Восточной и Западной Германии».

Народ тянется к несистемным партиям

В целом выборы в Тюрингии и Саксонии подтверждают интересную европейскую тенденцию, отмечает политолог Федор Лукьянов. Успехи крайне правых и крайне левых не приводят к власти ни тех, ни других.

«Весьма наглядный пример — Франция, где Макрон после всех своих конфузов и объявления безнадежно хромой уткой вот-вот назначит нужного ему премьера. Однако и бесследно такие результаты голосований тоже не проходят. Политический процесс превращается во всё более изощренные политтехнологические манипуляции, чтобы полностью обойти или хотя бы максимально нейтрализовать несистемные партии с растущей поддержкой», — отметил эксперт.

Он добавил, что чем выше результаты у крайне левых или крайне правых, тем сложнее формировать без их участия коалиции. Системные партии стараются выявить общие идеологические черты и сгладить различия.

«А это обессмысливает процесс выборов. Ведь во время избирательной кампании партии подчеркивают свои различия, а после нее вынуждены делать акцент на сходствах. В принципе, это нормально, такова суть любой многопартийной демократии, где основных игроков больше двух и объединяются они по итогам выборов на основании встречных компромиссов», — пояснил германист.

По его словам, появление подобных внесистемных политических сил явно растет, но при этом их участие в управлении страной по-прежнему остается недопустимым. А это в свою очередь деформирует прежде естественный процесс.

Системные партии начинают объединяться в коалиции не на основе интересов и разумных уступок, а только исходя из желания не допустить внесистемные политические силы к управлению страной.

« В итоге воспроизводится ровно то, что и повышает привлекательность крайних. Растет доля избирателей, которые считают, что их водят за нос», — отмечает аналитик.

Специалист добавляет, что электорат именно из-за этого и тянется к несистемным партиям, они кажутся им более честными.

«Получается замкнутый круг. Растет число тех, кто голосует "неправильно", а это все больше пугает истеблишмент. Хотя до сих пор ему удается удерживать руль, нет уверенности, что так будет и впредь», — подытожил эксперт.