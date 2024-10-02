Сенатор Джей Ди Вэнс от республиканцев и губернатор Миннесоты Тим Уолз, представляющий демократов, приняли участие во вторник вечером в единственных запланированных вице-президентских дебатах на выборах в США 2024 года. Эти дебаты стали одним из ключевых событий нынешней кампании, предоставив кандидатам возможность обсудить свои взгляды на ряд вопросов, от проблем с иммиграцией до абортов.

Дебаты состоялись в последние недели кампании, которая отличалась резкими личными оскорблениями между кандидатами в президенты Дональдом Трампом и Камаллой Харрис. Помимо этого, кампания сопровождалась множеством событий, которые можно назвать историческими или скандальными, включая два покушения на одного из кандидатов.

Согласно опросам, предвыборная борьба между Харрис и Трампом находится на критической стадии, с небольшим разрывом в рейтингах. В этих условиях любое событие, будь то публичное выступление или политический скандал, может сыграть решающую роль в формировании мнения колеблющихся избирателей. В этом контексте особенно важными становятся дебаты вице-президентов, так как их риторика способны повлиять и оставить нужное для самих кандидатов впечатление на избирателей.

С другой стороны, утверждать, что дебаты между вице-президентами могут стать решающим фактором в предвыборной гонке, также не вполне корректно. Вице-президенты традиционно остаются в тени своих влиятельных начальников, и их выступления редко оказывают столь же значительное воздействие на избирателей, как дебаты кандидатов в президенты. Основное внимание всегда приковано к главным фигурам гонки, и роль вице-президентов в этом плане зачастую воспринимается как второстепенная.

Однако все же вице-президенты могут влиять на избирателей благодаря личной харизме или так называемому «фактору разнообразия». Например, кандидат в президенты может выбрать в качестве напарника женщину, чтобы привлечь женский электорат, или, если сам кандидат белый американец, выбрать представителя меньшинств, чтобы заручиться поддержкой многонациональной аудитории. Такие решения помогают расширить электоральную базу.

Дебаты

Несмотря на относительно сдержанный тон этих дебатов, время от времени становились заметны признаки глубоких политических расколов, которые уже долгое время витают в политической жизни страны. К определенному моменту дискуссия перешла в резкие нападки с обеих сторон, что привело к моменту, когда модераторы прервали обсуждение, отключив микрофоны обоих участников.

Следует отметить, что во время дебатов оба, сенатор и губернатор, выглядели чуть серьезнее, чем сами кандидаты в президенты.

Дебаты начались с обсуждения ситуации на Ближнем Востоке, где израильские силы уже почти год ведут геноцидальную войну в секторе Газа.

Однако, несмотря на тревожную международную повестку, когда Израиль начал военные действия против соседнего Ливана, вопросы внешней политики практически не поднимались далее в ходе обсуждения. Основное внимание кандидатов было сосредоточено на внутренних проблемах. Хотя тема возможного превентивного удара Израиля по Ирану все же упомяналась.

Во время дебатов Вэнс старался понизить типично резкую риторику. Затрагивая идеи Трампа, он огибал острые углы. Вэнс приуменьшил значение атаки Трампа на выборы 2020 года, а также на демократические идеалы, заявив, что Трамп призывал людей «мирно» маршировать к Капитолию 6 января. По его словам, реальная угроза демократии заключается в цензуре оппозиции. «Камала Харрис занимается цензурой в промышленных масштабах», — заявил Вэнс.

По мнению Вэнса, Трамп — большая фигура, чье присутствие на международной арене само по себе является сдерживающим фактором. «Губернатор Уолтц может критиковать твиты Дональда Трампа, но эффективная, умная дипломатия и мир через силу — это то, как можно вернуть стабильность в этот сломанный мир», — сказал он.

Тема иммиграции также была поднята в ходе дебатов. Уолтц обвинил Вэнса и Трампа в демонизации иммигрантов. Недавно экс-президент США и кандидат от республиканцев Дональд Трамп во время дебатов с демократом Камалой Харрис пообещал осуществить массовую депортацию гаитян из города Спрингфилд, штат Огайо. Трамп обвинил иммигрантов в том, что они якобы поедают домашних животных американцев, в частности собак и кошек, и пообещал выслать их, если будет избран президентом.

В связи с этим Уолтц отметил, что республиканский губернатор Огайо Майк ДеУайн был вынужден направить дополнительные силы правопорядка для обеспечения безопасности в школьных учреждениях после того, как Вэнс опубликовал соответсвующий твит, а Трамп усилил необоснованные утверждения о поедании домашних животных.

«Вот что происходит, когда вы не хотите решать проблему, а вместо этого демонизируете ее», — сказал Уолз.

Вэнс в свою очередь указал на то, что 15 000 гаитян в городе создали проблемы с жильем и экономикой, которые администрация Байдена и Харрис напрочь игнорирует. «Школы переполнены, больницы перегружены, жилье стало совершенно недоступным», — заявил Вэнс.

Также Вэнс обвинил нынешнюю вице-президента в проведении политики «открытых границ», утверждая, что она допустила массовое проникновение в страну преступников-иммигрантов и способствовала усилению незаконной наркоторговли на территории США.

Конечно, перечень затронутых вопросов был обширным, хотя подробно остановиться на каждом из них не представлялось возможным.

Дебаты превысили запланированное время в 90 минут, однако несколько ключевых тем так и не получили должного освещения. Так, например, не была затронута тема помощи Украине. Вэнсу не был задан вопрос о ситуации в Украине, несмотря на то что он занимает одну из ключевых позиций в республиканской партии как противник предоставления американской помощи этой стране. Также уголовные дела Трампа остались вне обсуждения.

По теме абортов кандидаты также вступили в схватку. Демократы традиционно защищают право на аборты, используя лозунг «Мое тело — мой выбор», в то время как республиканцы против этого права, выступая с позиции «За жизнь».

Вэнс настаивал на том, что из-за разнообразия США законодательство по этому вопросу должно быть максимально передано на уровень штатов.

«У нас большая и разнообразная страна, и взгляды в Калифорнии отличаются от взглядов в Джорджии», — сказал Вэнс.

В ответ Уолтц возразил: «Штаты решат, что правильно для Техаса, но не подходит для Вашингтона? Это не так работает. Это базовые права человека».

Уолтц также привел личные истории женщин, столкнувшихся с кризисами здоровья или умерших из-за запретов на аборты в отдельных штатах.

Вэнс и Уолтц также обсудили проблему насилия с применением огнестрельного оружия.

Когда Вэнс указал на проблемы психического здоровья и наркотиков как на одну из причин смертей от огнестрельного оружия, Уолтц попытался вернуть обсуждение в исходное русло. «Иногда дело просто в оружии», — сказал Уолтц. «Стигматизация психических расстройств — это ошибка. Наличие психической проблемы не означает, что человек склонен к насилию», — отметил Уолз.

Кандидаты также выразили обеспокоенность тем, как школы реагируют на угрозы активных стрелков. Однако Вэнс воспринимал этот вопрос скорее как неизбежную реальность: «К сожалению, я думаю, нам нужно усилить меры безопасности в школах», — сказал Вэнс.

Уолтц хоть и согласился частично, но также заметил, обращаясь к зрителям: «Вы хотите, чтобы ваши школы были укреплены до состояния крепости?»

Оба кандидатов также обсудили жилищную политику, экономику и изменение климата на фоне урагана Хелен, который опустошил несколько штатов и унес более 160 жизней.

В целом, Вэнс доминировал на протяжении большей части дебатов, демонстрируя уверенное выступление. Он явно стремился показать себя типичным консервативным республиканцем, избегая резких заявлений и акцентируя внимание на традиционных ценностях партии.

К концу дебатов Уолтц также продемонстрировал относительно уверенное выступление, в частности по событиям у Капитолия 6 января 2021 года.