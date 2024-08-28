Война или партнерство

Осенью прошлого года тогда еще кандидат в президенты США губернатор штата Флорида Рон Десантис в очередной раз заявил, что отнесет мексиканские наркокартели к категории иностранных террористических организаций. По его словам: «Именно так они себя зарекомендовали». Он также пообещал использовать все методы для борьбы с ними, включая ракетные удары. По его словам, он намеревался полностью уничтожить наркоугрозу «с помощью или без помощи мексиканских властей».

Эта идея в целом отражает настроения среди группы республиканцев, призывающих к военному вмешательству в Мексику. Сенатор-республиканец Линдси Грэм, известный своими резкими высказываниями, уже заявлял, что если правительство Мексики не исправит ситуацию, США сделают это за них. А республиканцы Дэн Креншоу и Майк Уолтц представили законопроект, предусматривающий разрешение на применение военной силы для борьбы с мексиканскими наркокартелями. По их словам, картели находятся в состоянии войны с США, а Мексика является «несостоявшимся наркогосударством».

Начать военные действия против картелей, действующих в Мексике на протяжении десятилетий, — идея не новая, и соответствующие меры уже давно обсуждаются. Еще в 2019 году Трамп заявлял, что США готовы провести операции против картелей внутри Мексики. В том году страсти накалились после фатального нападения на граждан США в Мексике. Тогда Трамп и пообещал «вести войну с наркокартелями». В ответ тогдашний министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард дал ясно понять, что его страна не допустит нарушения национального суверенитета.

Критики предупреждают, что любые односторонние действия поставят под угрозу отношения с Мексикой и все равно не смогут уменьшить поток наркотиков. Но сегодня из-за эпидемической ситуации с фентанилом в Америке эти идеи набирают все больше сторонников среди Республиканской партии. «Именно террористами они и являются», — заявил американский сенатор Тим Скотт.

Бывший конгрессмен от Техаса и экс-оперативник ЦРУ Уилл Хёрд, который работал под прикрытием в Афганистане и Пакистане, в прошлом году выпустил ролик, в котором он сравнивает картели с террористами, а наркотики — с оружием массового поражения.

Наркотики или оружие массового поражения

По некоторым оценкам, около 200 американцев умирают каждый день от наркотиков. В 2021 году от передозировки умерло по меньшей мере 70 тыс. американцев. Данные за 2022 год говорят, что число смертей увеличилось более чем на 30 тыс., перешагнув отметку в 100 тыс. человек. Более двух третей всех смертей от передозировки в том году были связаны с синтетическими опиоидами.

Опиоидный кризис в США — это динамичное и эволюционирующее явление: от рецептурных опиоидов к героину, а затем к синтетическим опиоидам, а именно фентанилу. Фентанил — мощный синтетический опиоид, который в десятки раз сильнее героина, разрешен для лечения острой боли Управлением по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств США.

Глава Управления по борьбе с наркотиками США Энн Мильграм констатировала, что фентанил — это самая смертоносная наркотическая угроза, с которой когда-либо сталкивались в Штатах. А по словам сенатора Линдси Грэма, на долю смертей, связанных с фентанилом, приходится больше смертей, чем от огнестрельного оружия и автомобильных аварий вместе взятых.

В связи с ростом смертности среди американцев из-за этого химиката в 2022 году генеральный прокурор штата Флорида Эшли Муди направила письмо президенту Байдену с просьбой объявить фентанил «оружием массового поражения». Спустя пару месяцев генеральные прокуроры почти двух десятков штатов также подписали письмо на имя Байдена, призывающее его принять решительные меры в ответ на рекордный рост смертности от передозировки, связанной со смертельным веществом.

«Учитывая смертоносность фентанила, низкую стоимость и его широкую доступность, ожидание того, что какой-либо государственный или негосударственный субъект применит его в качестве оружия, прежде чем он будет классифицирован как таковой, похоже, является тем же типом рассуждений, которые удерживали правительство от расследования действий иностранных граждан, обучающихся летать, но не приземлять самолеты в преддверии 11 сентября», — говорится в письме.

По мнению сторонников этой инициативы, мексиканские наркокартели, по сути, ведут химическую войну против обычных американцев. Генеральный прокурор штата Вирджиния и один из подписантов Джейсон Миярес указал, что им необходимо предпринять активные шаги для сохранения жизней американцев и классифицировать фентанил именно как оружие.

Наркокартели или террористические организации

Если называть наркотики оружием, нельзя обойти стороной тех, кто использует это оружие. На эту роль как раз подходят террористы, которые стали «обычными подозреваемыми», когда речь заходит о применении нелегитимного насилия. Некоторые эксперты убедительно доказывают, что насилие, применяемое наркосиндикатами по разные стороны границ, соответствует насилию терроризма.

Мысль приравнять наркоторговцев к террористам уже довольно давно витает в американской политической сфере. Эта идея так и оставалась бы абстракцией, если бы не повторные попытки политиков и чиновников придать ей форменные очертания в виде буквы закона с вполне осязаемыми последствиями. Еще в 2003 году были дискуссии о связи незаконного оборота наркотиков с терроризмом. А в 2011 году был представлен законопроект, направленный на включение по меньшей мере шести мексиканских наркокартелей в список иностранных террористических организаций. С тех пор эта тема циркулирует.

В 2022 году губернатор Техаса Грег Эбботт издал указ, признавший мексиканские наркокартели террористическими организациями, и поручил департаменту общественной безопасности штата принять немедленные меры в условиях растущего фентанилового кризиса.

В прошлом году генеральные прокуроры республиканцев из более чем 20 штатов снова обратились с запросом к президенту США Джо Байдену, а также госсекретарю Энтони Блинкену. Эти «иностранные наркотики» создали двойной кризис: общественного здоровья и национальной безопасности, утверждается в письме Байдену и Блинкену. «Существование таких сил прямо за нашей границей и неспособность мексиканского правительства контролировать их представляют собой угрозу нашей национальной безопасности, гораздо большую, чем типичное предприятие по незаконному обороту наркотиков», — говорится в документе.

В настоящее время существуют десятки организаций, которые Госдепартамент США относит к террористическим. Однако ни один из них не действует исключительно как наркокартель. Что еще более важно с точки зрения их классификации, все они так или иначе преследуют насилие в идеологических и политических целях. Именно этого определения официально придерживаются в США, где терроризм это прежде всего «политически мотивированное насилие».

Тем не менее, есть простор для интерпретации. Специалисты до сих пор не решили, был ли «Пороховой заговор» 1605 года в Англии террористическим актом или мятежом. И сегодня определения во многом зависят от политической повестки дня. В одном случае нападавшего рассматривают как «исламского террориста», а в другом как «одинокого волка» — термин, который широко используется в англоязычном мире для описания радикалов немусульманского бэкграунда. И даже если действия «одиночек» попадают под описание терроризма, эта маркировка не создает такого же образа и эффекта в сознании людей.

Более того, термин «терроризм» использовали даже сами картели, называя конкурирующие преступные организации террористами, чтобы заручиться поддержкой населения. Таким образом, инструментарий такой риторики используют даже сами наркос.

Что изменится?

В прошлом году администрация Байдена предприняла ряд действий по пресечению деятельности картелей. Так, департамент казначейства США ввел санкции против некоторых членов картеля Синалоа и шести базирующихся в Мексике организаций, причастных к незаконному производству метамфетамина и фентанила. Были также наложены санкции на мексиканского торговца оружием за поставку продукции американского производства одному из картелей.

Однако республиканцы считают это незначительным и уверены, что только признание картелей иностранными террористическими организациями по-настоящему изменит правила игры. Например, это как минимум облегчило бы судебное преследование лиц, оказывающих материальную поддержку таким группам. Кроме того, некоторые эксперты также полагают, что как только США введут криминальные группы в список террористов, многие другие страны последуют этому примеру — это еще больше свяжет руки наркоторговцам. Ведь сегодня терроризм является международным явлением, поскольку командование, вербовка, обучение, операции и целевые группы могут находиться в разных странах. Поэтому контртеррористические меры могут оказаться недостаточно эффективными, если страны не будут сотрудничать.

Все это относится и к деятельности картелей, которая затрагивает процессы производства, торговли и логистики на международном уровне. Например, один из старейших и наиболее влиятельных наркокартелей Мексики, картель Синалоа, действует более чем в пятидесяти странах.

Бывший кандидат в президенты Рон ДеСантис в своих предвыборных речах обещал бороться с картелями, используя такие меры, как удары дронов, что является обычной практикой американцев для борьбы с теми, в ком они видят террористов. Аналогично, бывший генеральный прокурор Билл Барр призвал правительство США поступать с мексиканскими наркокартелями так же, как с террористическими группами за океаном. Ведь «они и есть террористы», — уверенно заявил Барр.

Также в марте прошлого года был внесен законопроект о признании наркокартелей террористическими организациями, который предоставит федеральным правоохранительным органам дополнительные полномочия для борьбы с ними. Законопроект последовал сразу за известием о том, что несколько американских граждан, похищенных наркопреступными группировками, были убиты.

Что изменится на самом деле?

Скептики усматривают в этой затее с признанием главным образом политриторику, которая несет конкретные цели и обещает политические дивиденды инициаторам. Внутриполитические баталии в США открывают целый мир возможностей для создания определенных образов соперников. Например, сенатор Том Коттон, республиканец от Арканзаса, считает, что картели не могут и мечтать о лучшем соучастнике преступлений, чем Джо Байден, который не способен обеспечить безопасность границ. Член палаты представителей Даррелл Исса от республиканцев, также утверждает, что картели «вышли из-под контроля» с тех пор, как Байден вступил в должность.

Беззаконие и политика открытых границ — две генеральные линии осуждения байденовского правления. «Наркокартели в полной мере используют культуру беззакония, созданную Джо Байденом, оставив нашу южную границу широко открытой», — заявил сенатор Республиканской партии Роджер Маршалл. Другой республиканец Мэтт Розендейл также написал, что именно политика демократов по открытым границам позволила наркотикам проникать через границы.

Отдельным аргументом является то, что торговля наркотиками уже считается серьезным преступлением в США и для борьбы с ней существует достаточно законов. Более того, за последние два десятилетия за поддержку иностранных террористических организаций было осуждено сравнительно небольшое количество людей, а за преступления, связанные с наркоторговлей, — в десятки раз больше.

Другой вопрос, будут ли юридические последствия такого закона касаться граждан США? Причисление наркокартелей к террористическим группам означало бы, что покупатели наркотиков будут уже не просто клиентами, а соучастниками, финансирующими терроризм. В таком случае, вероятно, судебная система США впадет в ступор от обилия дел, и все мелкие дела вдруг будут возведены в ранг угрозы национальной безопасности.

Картели

Организации по торговле наркотиками, базирующиеся в Мексике, контролируют ввоз и распространение кокаина, фентанила, героина, марихуаны и метамфетамина в Соединенных Штатах. Мексиканские поставщики отвечают за большую часть производства героина и метамфетамина, тогда как кокаин в основном «традиционно» поставляется из Колумбии, а затем транспортируется в США.

Бывший президент Мексики Фелипе Кальдерон объявил войну картелям вскоре после вступления в должность более полутора десятилетий назад.

Влияние и власть кателей постоянно меняются. С годами некоторые из них превратились во влиятельные организации практически с собственными армиями, в то время как другие исчезли. Кто-то объединился, кто-то раскололся. И все они борются за маршруты и территории, применяя самые жестокие методы. На сегодняшний день можно выделить несколько картелей.

Упомянутый ранее картель Синалоа, которым когда-то руководил «Эль Чапо», пожалуй самый известный. Он контролировал почти половину штатов Мексики. Некоторые авторы даже использовали термин Pax Sinaloa, наподобие Pax Romana или Pax Ottomana, который означал короткий период относительной стабильности из-за его доминирования.

Еще одна крупная преступная организация — Картель нового поколения Халиско, который отделился от Синалоа более десяти лет назад и является одним из самых быстрорастущих картелей Мексики. Этот наркокартель известен своей готовностью вступать в жестокую конфронтацию как с властями, так и с конкурирующими картелями.

Есть и другие, более слабые или утратившие влияние картели, такие как нашумевшие Хуарес, Ла Фамилиа Мичоакана и Лос Сетас, последний из которых состоял из бывших спецназовцев и бойцов других элитных подразделений мексиканской армии.

Причем тут Китай

Управление по борьбе с наркотиками США сообщает, что мексиканские наркокартели, в том числе картели Синалоа и Халиско, импортируют опасное сырье из Китая и используют его для производства смертоносных синтетических опиоидов.

Член Палаты представителей США от демпартии Дэвид Трон обвинил Китай в причастности к тысячам смертей. Согласно его словам, Китай является практически единственным поставщиком химических веществ-прекурсоров фентанила в Мексику. «Вся цепочка начинается в Китае», — подчеркнул политик.

Сенатор Линдси Грэм также заявил, что признание картелей террористическими организациями позволит США поставить их под прицел и преследовать тех, кто оказывает им материальную поддержку, включая китайские организации, которые, по его словам, отправляют нужные химикаты. А Сенатор Роб Портман от штата Огайо призвал администрацию Байдена и вовсе оказать давление на Китай.

В целом можно предположить, что тема наркотерроризма может вновь стать актуальной в преддверии выборов в США.