В Сухуми участники протестов против инвестиционного соглашения с Россией прорвались через металлические ограждения и проникли на территорию абхазского парламента. По данным СМИ, администрация президента уже готовит документ об отзыве из парламента договора с Москвой для стабилизации обстановки. Однако к требованиям протестующих добавилось еще одно — отставка действующего лидера непризнанной республики Аслана Бжании.

Участники акции подчеркивают, что не выступают против России, и призывают не называть их шествие «антироссийским». Чтобы доказать свою лояльность Москве, жители Абхазии, окружившие здание парламента, начали скандировать: «Россия! Россия!». Предположительно, сам Бжания покинул здание администрации на фоне сообщений о том, что комплекс правительственных зданий окружен.

Как писал TRT на русском, волнения в Абхазии начались на фоне рассмотрения инвестиционного соглашения с Россией. Документ должен быть ратифицирован 15 ноября. В оппозиции посчитали, что власти готовятся распродать абхазские земли российским бизнесменам.

Журналист из Сухуми, эксперт по российско-абхазским отношениям Антон Кривенюк в беседе с TRT на русском отметил, что ситуация для Бжании складывается «нерадужная».

— Если вспомнить хронологию политических кризисов, которые в Абхазии происходят с регулярностью один раз в 4-5 лет, то можно сделать вывод, что бегство президента из здания администрации заканчивается его отставкой. И первичное требование об отставке мы уже видим.

Сейчас в верхах происходит очень важный психологический перелом. В первую очередь со стороны тех, кто поддерживает действующую власть. То есть это касается в данном случае руководителей Совета безопасности, кабмина, министров силовых структур и так далее. Эти люди остались одни, а президент сбежал.

— В оппозиции есть люди, которые могут претендовать на место президента?

— Пока трудно сказать. Потому что пока четко на место президента никто не тянет. И это следующий сложный этап политического кризиса. К тому же происходящее категорически неприемлемо для Москвы.

Это тоже вносит сильные коррективы. То есть это не окончание кризиса. Это только его начало, и пока с непредсказуемым результатом.