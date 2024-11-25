Смертность от передозировок наркотиками в 2022 году в США достигла шокирующих показателей, превысив 100 000 погибших. За последнее десятилетие передозировки синтетическими опиоидами стали причиной полумиллиона смертельных исходов, и эта угроза продолжается.

В центре этой эпидемии стоит один из самых страшных синтетических опиоидных веществ современности — фентанил, легальное лекарство, строго регулируемое в медицинских целях, обычно назначаемое для облегчения боли у онкологических пациентов после операций и у людей с хроническими болями, у которых развилась толерантность к другим опиоидам. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, фентанил может быть в 50 раз сильнее героина и в 100 раз сильнее морфина. Эта отрава на черном рынке часто встречается в смеси с другими наркотиками, включая героин.

Сегодня его незаконные формы, произведенные в основном мексиканскими наркокартелями в подпольных лабораториях с использованием легко доступных химикатов, распространились по всей территории Соединенных Штатов, заполонив собой рынок.

Конгрессмены, губернаторы и прокуроры бьют тревогу и призывают к усилению мер по противодействию кризису. Целый ряд политиков и вовсе предлагают признать картели террористическими организациями, а фентанил — оружием массового поражения, о чем писалось подробно в нашей предыдущей статье. Сам Трамп также заявлял, что США готовы провести операции против картелей внутри Мексики, вплоть до военных действий.

Однако преступные организации Мексики не являются главным действующим лицом в этом деле. По мнению ряда официальных лиц в США, Китай — основный виновник фентанилового кризиса, а стало быть, именно эту страну они считают причастной к тысячам смертей американцев. Согласно данным Управления по борьбе с наркотиками США, мексиканские картели импортируют опасные химикаты именно из Китая, которые затем используются для производства синтетических опиоидов.

Легальный яд и его нелегальный путь

В 2018 году, во время обсуждений торговых вопросов между США и Китаем, Трамп, находясь на первом президентском сроке, уже убеждал Си в необходимости ужесточить контроль за фентанилом внутри Китая.

Так в 2019 году Китай запретил производство фентанила, что привело к его исчезновению с нелегального рынка. А какая-то часть производства переместилось в Мексику и другие страны.

Однако наркоторговцы постоянно адаптируют свои методы к усиливающимся мерам контроля. Тогда китайские химики начали изготавливать и продавать прекурсоры фентанила — ингредиенты, необходимые для производства препарата.

Здесь следует отметить проблему контроля в отрасли: новые разновидности фентанила, химический состав которых позволяет избежать регулирования, появляются быстрее, чем их успевают включить в государственный список контролируемых веществ. Синтетическая природа фентанила, который основан на использовании исключительно искусственных веществ, открывает практически неограниченные возможности для их производства. Только в 2016 году в Китае было создано более шестидесяти новых вариантов.

Таким образом, китайские компании приступили к поставкам прекурсоров этого яда по всему миру, включая Соединенные Штаты и, в частности, Мексику, где наркокартели, такие как картель Синалоа и картель Нового поколения Халиско, перерабатывают химические вещества в фентанил и другие синтетические опиоиды.

Под руководством Джо Байдена также были реализованы меры по противодействию деятельности наркокартелей, включая введение Министерством финансов США санкций против отдельных их участников. Для борьбы с эпидемией наркозависимости администрация Байдена внедрила программы лечения и увеличила использование препаратов для борьбы с опиоидной зависимостью, таких как бупренорфин и налоксон.

Статистика показывает, что эти меры принесли результаты: за последний год количество смертельных передозировок сократилось почти на 15 %, что соответствует примерно 97 000 случаям за 12 месяцев. Чиновники здравоохранения подчеркивают, что это снижение означает более 16 000 спасенных жизней и является самым низким уровнем смертности от наркотиков за последние четыре года. С другой стороны, чиновники также отмечают, что улучшение ситуации со смертностью от передозировки наркотиков в основном затронуло белые общины, в то время как среди меньшинств число смертей от передозировки возросло.

Также при Байдене американские власти регулярно делились с Китаем разведданными о предполагаемых производителях прекурсоров и настоятельно призывали Пекин использовать эти данные для проведения арестов.

Следует напомнить, что на саммите в Вудсайде в ноябре 2023 года президенты Джо Байден и Си Цзиньпин взяли на себя обязательства возобновить двустороннее сотрудничество в борьбе с незаконным производством и распространением наркотиков. В результате этой кооперации вскоре была создана Рабочая группа США и Китая по борьбе с наркотиками.

Так уже 18 июня этого года Белый дом опубликовал пресс-релиз, в котором сообщалось о скоординированных действиях США, Китая и Мексики. Министерство юстиции объявило о предъявлении обвинений 24 лицам, причастным к схеме отмывания денег для картеля Синалоа, одного из самых старых и мощных наркокартелей Мексики. Китай также сообщил США о задержании одного обвиняемого и выдвижении против него обвинений.

В августе в Вашингтоне прошла встреча старших должностных лиц США и Китая в рамках Рабочей группы по борьбе с наркотиками. Госдепартамент США сообщил на своем сайте, что во время встречи обсуждалась обновленная информация о действиях Китая по внесению в список химических веществ-прекурсоров, используемых для производства незаконного фентанила. После заседания Китай объявил о начале составления списка трех основных прекурсоров вещества, что стало еще одним важным шагом в борьбе с распространением этого смертельного наркотика.

В этом смысле подход администрации Байдена к использованию этого канала связи с Китаем продемонстрировал определенную эффективность, что видно как по цифрам, так и по мерам, предпринятым Китаем. Однако проблема остается нерешенной — борьба с производством и распространением фентанила сталкивается с глубокими системными проблемами.

Прекурсоры и прокуроры

Через несколько дней после того, как Дональд Трамп одержал победу на президентских выборах, Китай, ссылаясь на разведывательную информацию, предоставленную Соединенными Штатами, сообщил об аресте подозреваемого в производстве химических веществ, используемых для синтеза фентанила. Этот шаг некоторыми воспринимается как умеренный жест доброй воли со стороны Пекина, который хотя и был предпринят после давления, оказанного Вашингтоном.

Однако, для новой администрации он может оказаться слишком запоздалым, чтобы компенсировать накопившиеся напряжения.

Как отмечают в WSJ, когда Трамп вступит в должность в январе, он намерен занять жесткую позицию в отношении Китая из-за его роли в фентаниловом вопросе, полностью отвергнув дипломатические усилия администрации Байдена, ориентированные на поиск компромисса. В ходе своей предвыборной кампании Трамп пообещал, что если Китай не поможет остановить незаконный поток наркотиков в США, он добьется отмены всех тарифов на китайские товары.

Роль Китая в поставках химикатов для производства фентанила часто рассматривается в США и республиканцами в частности не как следствие слабого регулирования, а как намеренная стратегия подрыва американских интересов. WSJ отмечает, что в таком контексте любые действия Китая могут быть восприняты как часть осознанной стратегии саботажа, направленной на ослабление Соединенных Штатов.

«Наши главные противники — Китай, Иран и даже ИГИЛ — сотрудничают с картелями, чтобы проникнуть на территорию США», — заявил будущий советник по национальной безопасности Майк Уолтц.

Поэтому избрание Трампа, вероятно, вынудит Пекин занять более жесткую позицию, с учетом заявлений, которые доносятся из США. Как отмечают эксперты, возможно, китайский лидер Си Цзиньпин придет к выводу, что уступать давлению Вашингтона просто недопустимо.

Более того, еще до начала переговоров в Китае звучало мнение, что попытки США обвинить Китай в проблеме с фентанилом и применить санкции или иные меры давления не приведут к результату. Китайцы посчитали, что попытки американских политиков возложить вину за наркокризис на Пекин в первую очередь отражают неспособность США справиться с первопричинами этой проблемы. Поэтому единственный способ добиться успеха в урегулировании этого кризиса — через конструктивные и мирные переговоры.

В то же время, в контексте продолжающихся переговоров, в прошлом месяце Министерство юстиции США объявило в пресс-релизе о рассекречивании обвинительных заключений против восьми китайских химических компаний и восьми сотрудников, обвиняемых в федеральных преступлениях, включая попытку распространения синтетических опиоидов и химических прекурсоров, используемых при производстве фентанила, и отмывании денег.

Генеральный прокурор Меррик Гарленд заявил, что эти компании являются ключевым звеном в глобальной цепочке поставок фентанила.

Как указано в обвинительных актах, некоторые китайские организации мало того что рекламировали в интернете химические вещества, используемые для производства фентанила, так еще и хвастались своей способностью обходить работу пограничных служб, предлагая свои товары клиентам в США, Мексике и других странах. Кроме того, обвиняемые сознательно применяли всевозможные уловки для уклонения от ответственности. Это позволяло теневым поставщикам на протяжении нескольких лет обеспечивать стабильные поставки химических прекурсоров клиентам за рубежом.

Хотя обвинительный акт лишь формально заявляет о совершении преступления и не является доказательством вины, сам судебный процесс демонстрирует определенный сдвиг в этом процессе.

Более того, в октябре стало известно, что группа семей, потерявших близких из-за передозировки фентанила, подала петицию в офис торгового представителя США. Они просят провести расследование предполагаемой роли Китая в усугублении кризиса, связанного с синтетическими опиоидами.

Петиция была подана в рамках закона о торговле, позволяющего США вводить санкции против стран, нарушающих торговые соглашения или наносящих ущерб американской экономике. Семьи погибших настаивают на срочном введении мер, в том числе тарифов на китайский импорт на сумму не менее 50 млрд долларов.

В петиции Китай обвиняют в экспорте этих самых прекурсоров. Отмечается, что США понесли экономический ущерб в триллионы долларов, что выразилось в росте расходов на здравоохранение и правоохранительные органы, а также в тысячах человеческих жертв от передозировок.

Адвокат, подавший петицию от имени семей, заявил, что они намерены оказать экономическое давление на Китай.

Сейчас эта петиция находится на рассмотрении и, возможно, решение будет принято уже при Трампе. В этой связи, с одной стороны, администрация Трампа может оказаться перед серьезным вызовом из-за этой петиции. С другой стороны, Трамп, сам регулярно выступавший против фентанилового кризиса, и так обещал принять решительные меры, включая возможность военных действий против мексиканских наркокартелей и введения тарифов против Китая. Поэтому, когда Трамп вновь займет Белый дом, вполне вероятно, что он исполнит некоторые из своих обещаний в ответ на продолжающийся кризис.

Также возможно, что Трамп назначит Роберта Лайтхайзера, известного своей поддержкой политики ограничения доступа Китая к американскому рынку, на пост так называемого «торгового царя». Эта номинация может стать шагом в реализации стратегии, предполагающей использование тарифов как инструмента давления на Китай и другие страны.

К слову, в вопросе противодействия Китаю наблюдаются некие точки соприкосновения между главными американскими партиями. Так, некоторые видные демократы также подписали петицию в поддержку семей и в целом активно высказываются о необходимости борьбы с наркокризисом.

Сенатор США Тэмми Болдуин призвала администрацию Байдена привлечь Китай к ответственности и начать официальное расследование его роли в разжигании синтетического опиоидного кризиса в США. «Нет сомнений в том, что действия КНР унесли жизни сотен тысяч американцев и оставили множество семей в трауре», — написала сенатор в письме нынешнему торговому представителю США Кэтрин Тай.

Дэвид Трон, член Палаты представителей от Демократической партии, также обвинил Китай в тысячах смертей, подчеркнув, что страна является основным поставщиком прекурсоров фентанила в Мексику. «Вся цепочка начинается в Китае», — отметил политик.

Однако разногласия между партиями существуют в более широком контексте и могут возникать в таких вопросах, как иммиграция, экономические санкции и дипломатия. То есть конкретные стратегии и меры могут в корне различаться.

Из-за этих подходов к вопросу, как показывают результаты последних президентских выборов в США, многие возлагают надежды на будущую администрацию, и даже те, кто в прошлом поддерживал демократов, начали переходить на сторону республиканцев. В округе Сокорро, штат Нью-Мексико, традиционно голосовавшем за Демократическую партию, на президентских выборах 2024 года избиратели переключились на поддержку Дональда Трампа, что случилось впервые за многие десятилетия. Это изменение связывают как с недовольством из-за экономических трудностей, так и с контрабандой фентанила через плохо контролируемую границу США и Мексики. У этого округа один из самых высоких уровней смертности от передозировок в стране, почти в два раза превышающий национальный средний показатель.

В данном контексте обновленная жесткая иммиграционная политика Трампа с его назначением нового «царя границ» как раз кстати, особенно для тех, кто надеется, что она поможет сократить поток незаконных наркотиков. Несмотря на то, что значительную часть населения округа составляют испаноязычные жители, многие латиноамериканцы на этих выборах в США, как, например, во Флориде, поддержали республиканцев, а стало быть, отчасти и его риторику по мигрантам.

С другой стороны, критики утверждают, что усилия Трампа по обеспечению безопасности южной границы во время его первого срока не дали результатов в борьбе с фентанилом: почти 90% осужденных за контрабанду фентанила — граждане США, а не мигранты или мексиканцы, как утверждал Трамп.

Многие эксперты также полагают, что возможные военные действия США против картелей, которые Трамп предлагал во время своего президентства, мало что сделают для замедления контрабанды, но могут подорвать дипломатические отношения c Мексикой.

В то же время в Китае разросшаяся кустарная промышленность из небольших химических заводов продолжает процветать, что частично объясняется промышленной политикой, нацеленной на развитие химического и фармацевтического секторов, а международные наркокартели, включая мексиканские, все чаще обращаются к китайским криминальным организациям.

Некоторые сторонники более «смелых» теорий также считают, что фентаниловый кризис — это жестокая месть Китая за «столетие унижений», фактически новая «опиумная война». Об этом попробуем рассказать в следующий раз.