В ближайшие четыре года Грузия не будет вести переговоры с Евросоюзом о получении членства в объединении. Страна также отказалась от каких-либо бюджетных грантов от Брюсселя. Спикер парламента Шалва Папуашвили сомневается в целесообразности присоединения Тбилиси к ЕС.

«Стань мы сегодня членом Евросоюза, знаете, сколько свободной торговли придется отменить? […] Знаете, с каким количеством стран придется отменить безвизовый режим? С одной стороны стоит интеграция с Евросоюзом, с другой — дезинтеграция со многими странами», — пояснил политик.

Решение принято после того, как Европарламент отказался признавать итоги парламентских выборов, прошедших в Грузии 26 октября. Там сочли, что голосование не было «ни свободным, ни справедливым». Евродепутаты призывают Тбилиси провести повторные выборы и закрепили свое требование в соответствующей резолюции.

Как отмечает в разговоре с TRT на русском политолог Гела Васадзе, само по себе решение Европарламента не привело бы к серьезным изменениям в положении страны. Однако после заявления «Грузинской мечты» последствия обязательно будут. К решению присоединятся и отдельные страны. Снижение влияния в Грузии западного блока приведет к увеличение доли российского участия.

«Начиная с конца 90-х годов геополитическое значение Грузии находилось в ее региональных проектах. Россия может получить контроль над их функционированием. То есть Москва сможет регулировать вопрос того, развиваться им или нет. И замкнуть на себе как экономическую, так и политическую логистику Южного Кавказа и Центральной Азии».

Вместе с тем политолог Ника Читадзе убежден, что экономические проблемы не заставят себя ждать. В октябре Нацбанк Грузии продал почти 65 млн долларов, чтобы удержать курс лари. Сумма для страны ощутимая. На лари также будет давить девальвация рубля, поскольку 10% внешней торговли приходится на Россию.

«Ожидается отток капитала из Грузии. Немецкая компания Heidelberg Cement уже объявила, что покидает рынок страны. Из-за высоких политических рисков инвесторы не будут спешить вкладываться в различные сектора грузинской экономики. Грузия потеряет дополнительные бюджетные поступления», — поясняет политолог.

Вечером 28 ноября тысячи людей вышли на улицы Тбилиси и других городов в знак протеста против действий «Грузинской мечты». Пришедшая на акцию президент страны Саломе Зурабишвили обратилась к спецназу: «Вы служите России или Грузии? Кому ты давал клятву?». Силовики применили против участников акций водометы и слезоточивый газ, 43 человека были задержаны. В стычках пострадали 32 сотрудника полиции.

Опрошенные TRT на русском эксперты отмечают жесткий характер подавления протестов. Читадзе объясняет это желанием власти продемонстрировать силу и запугать население, готовностью к силовым методам.

«Это мирный протест. Призывы на улицах не касаются смены власти, люди просят провести повторные выборы. В «Грузинской мечте» на уступки идти не собираются, потому что в ходе прозрачных и демократичных выборов им не победить. Они это заранее знали, поэтому приняли закон об иностранном влиянии и принялись критиковать НПО и гражданский сектор. Как говорится, лучшая защита — нападение», — говорит собеседник агентства.

На улицах можно встретить не только сторонников евроинтеграции. Часть людей приходит, чтобы поддержать правящую партию, указывает Читадзе: «В основном их поддерживают госслужащие. Другая часть населения борется за демократию, евроинтеграцию и выступает за сохранение реальной государственности страны. Ситуация напряженная. Политика «Грузинской мечты» ведет к расколу общества».

Вместе с тем, как оценивает Васадзе, потенциала у мирного протеста остается все меньше. «С весны «Грузинская мечта» провоцирует общество на революционные действия. Но грузины не хотят революций, у нас есть устоявшиеся институты, и мы хотим отстоять свое право на выбор. Возможно, мирный протест будет продолжаться по-другому, например, в виде бойкотов. Но пока можно сказать, что мы ходим по очень тонкому льду».