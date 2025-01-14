«Армения готова быть ближе к ЕС настолько, насколько ЕС считает это возможным. Мы увидели признаки того, что это возможно», — сказал глава МИД страны Арарат Мирзоян во время обсуждения законопроекта о начале процесса вступления в ЕС. Теперь документ должен рассмотреть парламент.

Вместе с тем премьер-министр Никол Пашинян уточнил, что решение правительства не следует воспринимать как немедленное присоединение к ЕС: «Необходимо разработать план действий и понять, как мы видим этот процесс, а также как его представляет Евросоюз. У этого пути множество аспектов, требующих детального обсуждения».

Следующие шаги, которые страна должна будет предпринять в направлении евроинтеграции — провести народный референдум по этому вопросу и обсудить дорожную карту с Брюсселем.

Получение Арменией реального членства в ЕС может занять годы, отмечает в разговоре с TRT на русском ведущий аналитик Amarkets Игорь Расторгуев. «Тормозить процедуру могут как на внутреннем уровне: в стране есть противники этой идеи. Так и на межгосударственном — за вступление в ЕС должны проголосовать его члены», — поясняет эксперт.

Неоднозначно армянскую инициативу восприняли и в Азербайджане. «На Южном Кавказе должна быть сформирована единая система безопасности, — говорит TRT на русском политолог Ильгар Велизаде. — Для этого и была предложена платформа «3+3». Армения же пытается встроить в региональную систему интересы внешних игроков, в частности ЕС и ее наблюдательной миссии, которая непонятно чем занимается на армяно-азербайджанской границе. В этом плане действия Еревана вызывают тревогу».

Процесс сближения Еревана и ЕС совпал с похолоданием в отношениях с Москвой. Причина — операция Азербайджана в Карабахе в сентябре 2023 года. В Армении посчитали, что ОДКБ не предприняло никаких действий, чтобы защитить интересы страны в регионе. Пашинян заявил о полной заморозке участия государства в оборонительной организации и начал курс на «диверсификацию внешней политики».

Среди значимых подвижек в армяно-европейских отношениях — запуск диалога по либерализации визового режима. Конечная цель — отменить визовый режим для армянских граждан, въезжающих в страны ЕС на короткий срок. Однако на этом пока все закончилось. Солидарного мнения по вопросу предоставления Еревану именно членства в Евросоюзе нет.

Да и внутри самой Армении мнения разделились. В оппозиции связывают инициативу правительства с парламентскими выборами в 2026 году и борьбой руководства страны за электоральные очки, а не с реальным желанием евроинтеграции.

Шантаж и торговля

На европейские устремления армянского руководства обратили внимание и в России. Вице-премьер Алексей Оверчук подчеркнул, что Москва рассматривает обсуждение подобного законопроекта как начало выхода страны из ЕАЭС. «Российская Федерация будет выстраивать свою экономическую политику в отношении Армении с учетом этого обстоятельства», — сказал он.

В Ереване с такой формулировкой не согласились. Глава Минэкономики Геворк Папоян подчеркнул, что обсуждение членства в Евросоюзе и ЕАЭС представляет собой «параллельную повестку». Основная задача страны — «повышать конкурентоспособность экономики» вне зависимости от участия в том или ином союзе.

Ведущий аналитик Amarkets Игорь Расторгуев в беседе с TRT на русском назвал риторику Армении попыткой усидеть на двух политических стульях. Он убежден: коллаборационизма российская сторона не потерпит и без ответа не оставит.

«Если Армения устремится в ЕС, то лишится всех привилегий в рамках Таможенного союза: свободного оборота товаров, упрощения «бумажной» волокиты, электронного учета товаров, роста конкурентоспособности за счет невысокой наценки. Ереван может стать «вечным» кандидатом на присоединение к ЕС и в один момент растерять все преимущества ЕАЭС, которые формировались годами», — предупредил собеседник агентства.

Вместе с тем политолог Ильгар Велизаде уверен, что и в Армении эти последствия прекрасно осознают. Экономика страны тесно завязана на отношениях с Россией, и государство не может позволить себе одномоментно разорвать устоявшиеся связи.

«ЕС и ЕАЭС — две разные интеграционные структуры, поэтому нельзя участвовать в работе обеих. Если Ереван выберет путь в ЕС, то он должен будет отказаться от поставок российского газа, а это будет самоубийственно. Пока в этой ситуации напрашивается единственный вывод: армянские власти используют переговоры исключительно как способ выторговать для себя какие-то преференции у России и ЕС», — отмечает политолог.

Безусловно, было бы неправильным говорить о том, что жизни за пределами евразийской интеграции не существует. Например, Грузия не входит в объединение, но ситуация в стране не сильно отличается от Армении. Поэтому возможность выхода из ЕАЭС есть, но этот путь небыстрый и требует полного пересмотра экономики. Другое дело, что сами перспективы евроинтеграции в большей степени зависят от воли Брюсселя. А она на данный момент не проглядывается.