В субботу вечером TikTok прекратил работу в США после вступления в силу федерального запрета на китайское приложение для коротких видео. Приложение исчезло из магазинов Apple App Store и Google Play Store после того, как в апреле Конгресс США принял закон, требующий от материнской компании ByteDance либо продать TikTok некитайскому владельцу, либо прекратить работу. Компания выбрала второй вариант.

ByteDance заявила, что продажа «просто невозможна: ни коммерчески, ни технологически, ни юридически». Пользователи, пытающиеся войти в приложение, получили сообщение о том, что в США принят закон о запрете TikTok, и пока использование приложения невозможно. Также в сообщении говорится, что есть надежда на решение проблемы после вступления в должность президента Трампа.

За два дня до крайнего срока продажи популярного приложения, которым пользуются 170 млн американцев, Верховный суд США постановил, что закон конституционен. Белый дом заявил, что TikTok «должен оставаться доступным для американцев, но под американским управлением».

Трамп, который сам пытался запретить TikTok в 2020 году, теперь намерен помочь приложению. В субботу он заявил NBC, что скорее всего даст TikTok 90-дневную отсрочку от потенциального запрета после своего вступления в должность в понедельник, назвав такое решение уместным.

Без регулярного обновления функциональность приложения будет ухудшаться, и оно может стать уязвимым для кибератак. Интересно, что пользователи TikTok в США переходят не на YouTube Shorts или Instagram Reels, а на китайское приложение Xiaohongshu («Красная книжка»). Как выразился один из пользователей: «Я скорее отправлю свою ДНК прямо к дверям Коммунистической партии Китая, чем буду смотреть ролики в Instagram Reels».