«Соглашение об инвестициях в порт Тартус, которое было заключено с российской компанией, аннулировано. Все доходы от деятельности порта будут использоваться в интересах сирийского государства», — заявил директор таможенного управления провинции Тартус Риад Джуди.

Он добавил, что рабочие займутся восстановлением оборудования, которое долгое время не модернизировалось. Джуди подчеркнул, что морской порт практически не работает из-за высоких таможенных сборов и цен на логистические услуги. Новые власти страны приняли решение снизить таможенные сборы для некоторых категорий товаров на 60%.

Тартус — второй по величине морской порт Сирии. Инвестиционный контракт с российской компанией «Стройтрансгаз» был заключен в 2019 году на срок 49 лет. Бывший министр транспорта Сирии Али Хамуда отмечал, что соглашение предусматривало управление портом и инвестиции в его модернизацию на сумму порядка 500 млн долларов.

В Тартусе также расположен пункт материально-технического обеспечения ВМФ РФ. Что будет именно с базой РФ, пока непонятно. Ранее российский МИД заявлял, что ведет переговоры и надеется сохранить обе военные базы в Сирии — в Тартусе и Хмеймиме.

Между тем наблюдатели на протяжении последних недель фиксируют признаки вывода российской военной техники из страны. В декабре СМИ со ссылкой на данные спутниковых снимков сообщали, что российскую базу в сирийском порту покинули все военные корабли. Они находятся на рейде и не заходят в порт, то есть остаются у побережья.

О последствиях разрыва коммерческого соглашения России и Сирии TRT на русском рассказал востоковед, автор Telegram-канала «Восточные ворота» Андрей Онтиков:

— Очевидно, что Москва получала выгоду от использования порта в Тартусе. Но мы не знаем, о каких объемах может идти речь, поскольку нам неизвестны детали соглашения контракта с властями Сирии. Однако очевидно, что последствия этого шага для России будут негативными.

— Есть ли риск, что Россия потеряет свое присутствие в Сирии?

— Перспектива полного сворачивания российского присутствия в Сирии однозначно есть. Но пока это лишь перспектива. Сирийские власти не ставят этот вопрос ребром. Необходимо смотреть, как будут развиваться отношения между странами в дальнейшем.

Они могут сильно отличаться в худшую сторону от того, что было при Башаре Асаде. Понятно, что в условиях негативного отношения может быть тяжело сохранить военный контингент и поддерживать военно-техническую и экономическую активность. Не исключено, что какие-то шаги будут инициированы не властями Сирии, а самим российским руководством.

В любом случае при принятии тех или иных решений придется участь массу факторов. С одной стороны, есть недружественное окружение, но с другой — необходимость поиска альтернативы этим базам. Так что остается масса вопросов, которые предстоит решать.

— Что может быть с портом в дальнейшем?

— Как говорится, свято место пусто не бывает. Тут никаких проблем не возникнет. Одни инвестиции отпадут, другие придут. Тот же Катар вполне готов вкладываться в сирийскую экономику. Проблем с поиском альтернатив у сирийцев не будет.