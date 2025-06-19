ИЗРАИЛЬ УДАРИЛ ПО ИРАНУ
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Трамп не верит собственной разведке
Сенатор Марк Уорнер заявил, что Национальная разведка США не располагает данными о создании ядерного оружия в Иране, Дональд Трамп ответил что ему «все равно»
Трамп не верит собственной разведке
Президент США Дональд Трамп / AP
19 июня 2025 г.

Американская разведка не обнаружила признаков того, что Иран работает над созданием ядерной бомбы. Об этом сообщил заместитель председателя сенатского комитета по разведке Марк Уорнер в эфире телеканала MSNBC.

По его словам, в понедельник разведсообщество подтвердило, что его оценка остается прежней.

«В марте директор Национальной разведки Тулси Габбард сказала, что Иран не предпринял никаких действий по созданию бомбы. И в понедельник мы получили подтверждение, что данные не изменились», — заявил сенатор-демократ.

Он сослался на вступительное заявление Габбард перед спецкомитетом по разведке от 25 марта. Тогда она представила согласованную оценку 18 разведывательных подразделений США: «Иран не создает ядерное оружие, а верховный лидер Али Хаменеи не санкционировал программу создания ядерного оружия, которую он приостановил в 2003 году».

Тем не менее президент США Дональд Трамп утверждает, что до недавнего времени Иран был близок к созданию ядерной бомбы. Когда журналисты напомнили ему позицию американской разведки, Трамп ответил: «Мне все равно, что она сказала. Я думаю, они [в Иране] были очень близки».

Сенатор Уорнер резко отреагировал на это заявление.

«Внешняя политика через твиты — безумие. Но именно так поступает этот парень», — сказал он, добавив, что Трамп игнорирует разведданные.

«Я заместитель председателя комитета по разведке, и я не имею ни малейшего представления о том, какова сейчас политика США по этому вопросу. Если я не знаю, то что тогда известно американскому народу?» — задал он риторический вопрос.

По данным источников ABC News и The Wall Street Journal, Дональд Трамп предварительно одобрил планы ударов по Ирану, но не отдал окончательный приказ. По информации телеканала, он решил дождаться реакции Тегерана и возможных уступок по ядерной программе.

Собеседники канала уточнили, что планируется не один точечный удар, а серия атак по нескольким объектам.

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