Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что армия Израиля готова продолжить удары по Ирану и вскоре нанесет новые авиаудары по столице страны. Об этом он сообщил в видеообращении, опубликованном его офисом.

По его словам, Тегеран якобы приближается к созданию ядерного арсенала и представляет непосредственную угрозу для Израиля. Он обвинил Иран в подготовке к уничтожению Израиля и назвал «двумя главными угрозами» ядерное оружие и ракетные технологии.

«Мы уничтожили Натанз. Нанесли серьезный удар по центру обогащения урана. И, если понадобится, сделаем больше», — заявил Нетаньяху, упомянув один из ключевых объектов иранской ядерной программы.

Он утверждает, что израильская армия атаковала не только объекты, но и специалистов, участвующих в иранской ядерной программе. Эти действия, по его словам, должны замедлить процесс обогащения урана.

Говоря о ракетной программе, премьер заявил, что Израиль уже начал уничтожать производственные линии Ирана: «Мы не позволим Ирану производить 20 тыс. ракет. Израильская армия уже занимается этим».

В завершение Нетаньяху пригрозил прямыми атаками на столицу Ирана: «Мы открыли путь к Тегерану. Очень скоро наши истребители будут в небе над иранской столицей. Любая цель иранского режима будет уничтожена».