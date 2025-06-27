ПОЛИТИКА
1 мин чтения
В Казахстане накажут за сталкинг
Сенат Казахстана одобрил в двух чтениях поправки к Уголовному кодексу, предусматривающие наказание за сталкинг и принуждение к вступлению в брак
В Казахстане накажут за сталкинг
Парламент Казахстана / Reuters
18 часов назад

Сенат Казахстана принял в двух чтениях законопроект, вводящий уголовную ответственность за сталкинг. Согласно документу, сталкинг — это незаконное преследование человека, выражающееся в навязчивых попытках контакта или слежки вопреки его воле. Даже без применения физического насилия такие действия могут причинить существенный психологический вред.

Как пояснил заместитель генерального прокурора Асет Чиндалиев, за сталкинг будут назначаться штрафы или арест на срок до 90 суток.

«Это когда человек докучает другому — звонит, следит, появляется в соцсетях, на улице, мешает жить. Мы хотим ввести наказание, чтобы предотвратить более тяжкие преступления, которые могут последовать после такого преследования», — цитирует его слова Tengrinews.kz.

В том же пакете поправок вводится статья о принуждении к вступлению в брак — по сути, о криминализации практики похищения невест. За подобное преступление будет предусмотрено наказание в виде штрафа, исправительных работ, ограничения свободы или лишения свободы сроком до 10 лет — в зависимости от тяжести деяния.

Законопроект был одобрен нижней палатой парламента в конце мая. После принятия в Сенате он будет передан на подпись президенту.

СвязанныеTRT Global - Парламент Казахстана поддержал запрет никабов
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us