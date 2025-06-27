Сенат Казахстана принял в двух чтениях законопроект, вводящий уголовную ответственность за сталкинг. Согласно документу, сталкинг — это незаконное преследование человека, выражающееся в навязчивых попытках контакта или слежки вопреки его воле. Даже без применения физического насилия такие действия могут причинить существенный психологический вред.

Как пояснил заместитель генерального прокурора Асет Чиндалиев, за сталкинг будут назначаться штрафы или арест на срок до 90 суток.

«Это когда человек докучает другому — звонит, следит, появляется в соцсетях, на улице, мешает жить. Мы хотим ввести наказание, чтобы предотвратить более тяжкие преступления, которые могут последовать после такого преследования», — цитирует его слова Tengrinews.kz.

В том же пакете поправок вводится статья о принуждении к вступлению в брак — по сути, о криминализации практики похищения невест. За подобное преступление будет предусмотрено наказание в виде штрафа, исправительных работ, ограничения свободы или лишения свободы сроком до 10 лет — в зависимости от тяжести деяния.

Законопроект был одобрен нижней палатой парламента в конце мая. После принятия в Сенате он будет передан на подпись президенту.