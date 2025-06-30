Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми выразил поддержку планам Турции по приобретению истребителей Eurofighter Typhoon. В интервью турецкой газете Hürriyet, опубликованном накануне его визита в Анкару, он назвал сделку стратегически важной для обеих стран.

«Мы добились серьезного прогресса в вопросе потенциального экспорта Eurofighter Typhoon в Турцию и уверены, что все четыре партнера консорциума поддержат это соглашение», — заявил Лэмми.

Он подчеркнул, что включение Турции в число пользователей этих истребителей «укрепит дружеские связи между ключевыми союзниками НАТО» и подчеркнул, что Лондон рассматривает Анкару как незаменимого партнера в вопросах безопасности.

«Турция играет важную роль в НАТО, обеспечивает стабильность на Ближнем Востоке и находится на стратегически важном перекрестке Черного моря, Кавказа, Ближнего Востока и Африки», — отметил британский министр.

Ранее поставки Eurofighter Typhoon в Турцию блокировались правительством Германии во главе с Олафом Шольцем. Однако, по данным СМИ, новый кабинет министров во главе с Фридрихом Мерцем больше не возражает против заключения сделки.

Турция направила официальный запрос на закупку около 40 истребителей в начале 2025 года. Eurofighter Typhoon был создан совместно Великобританией, Германией, Италией и Испанией. Для начала поставок требуется согласие всех четырех стран-производителей.