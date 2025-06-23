Израиль планирует в ближайшее время нанести удары по всем оставшимся военным целям в Иране и завершить военную операцию. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным издания, представители США проинформировали союзников в регионе, что Израиль хочет завершить конфликт. Вашингтон попросил передать этот сигнал иранской стороне. Однако в Тегеране ответили, что не готовы к прекращению конфликта, поскольку обязаны отреагировать на удары США по своим ядерным объектам.

В ночь на 22 июня американские военные нанесли удары по иранским ядерным центрам в Фордо, Исфахане и Натанзе. В операции использовались противобункерные авиабомбы и крылатые ракеты Tomahawk. По данным WSJ, эти удары приблизили Израиль к цели — ослаблению ядерного потенциала Ирана.

Израильские власти надеются, что после нанесенных ударов Тегеран вернется к переговорам и согласится прекратить обогащение урана. Вместе с тем Израиль готов к новым ударам, если Иран продолжит ядерную программу или атакует израильскую территорию.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху накануне заявил, что страна «очень близка» к достижению целей операции и не намерена втягиваться в войну на истощение. Президент Ицхак Герцог в свою очередь признал, что удары США нанесли серьезный ущерб ядерной программе Ирана, но полностью ее не уничтожили.

Израильская операция продолжается с 13 июня. Ее целью власти называют предотвращение ядерной угрозы со стороны Тегерана. По данным МАГАТЭ на май, у Ирана было почти 409 кг высокообогащенного урана. По оценке израильских военных, этого достаточно для создания до 15 ядерных боезарядов.

Тегеран заявляет, что его ядерная программа носит исключительно мирный характер. Ранее Революционная гвардия Ирана заявила, что ответные атаки на Израиль будут продолжаться.