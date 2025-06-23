Американские военные и разведслужбы разрабатывают план действий на случай перекрытия Ормузского пролива Ираном, пишет The New York Times. Это один из самых важных морских маршрутов для мировой торговли нефтью и газом. Он соединяет Залив с Аравийским морем и в самом узком месте составляет 33 км.

NYT сообщает, что в Белом доме прошли обсуждения возможных сценариев. По словам двух представителей Пентагона, ВМС США планируют рассредоточить свои корабли в Заливе, чтобы снизить их уязвимость в случае ударов. Эксперты и аналитики также предупреждают о риске атак со стороны иранских прокси-сил.

Израиль во время своей операции против ядерной инфраструктуры Ирана пока не атаковал военно-морские базы Ирана. Тегеран сохраняет в регионе мощный флот, большой арсенал морских мин и военные ресурсы, которые могут быть использованы для заминирования Ормузского пролива. В этом районе дислоцированы около 40 тыс. американских военнослужащих.

По словам бывшего офицера ВМС США, операция по разминированию Ормуза может затянуться как минимум на неделю и обойтись дорого, поскольку проход будет под угрозой атак. Это создает угрозу изоляции американских тральщиков в Заливе.

Согласно данным компании Vortexa, с начала 2022 года по май 2025 года через Ормузский пролив ежедневно проходило от 17,8 до 20,8 млн баррелей нефти, топлива и конденсата. Через этот канал экспортируют нефть Ирак, Иран, Кувейт, ОАЭ и Саудовская Аравия, в основном в Азию. Катар через него отправляет почти весь сжиженный газ.

После удара ВВС США по объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане парламент Ирана одобрил возможное закрытие пролива. Как сообщил член парламентской комиссии по национальной безопасности Исмаил Коусари, окончательное решение должен принять Совет национальной безопасности.

Госсекретарь США Марко Рубио предупредил, что возможная блокада Ормузского пролива будет иметь катастрофические последствия для Ирана.

«Это было бы самоубийственным шагом, потому что я думаю, что весь мир выступил бы против них, если бы они это сделали», — заявил Рубио.