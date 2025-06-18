Канцлер Германии Фридрих Мерц в среду попытался оправдать свои слова о том, что авиаудары Израиля по Ирану — это «грязная работа». Он заявил, что его слова получили широкую поддержку, несмотря на критику.

Выступая перед журналистами после встречи с премьер-министрами земель в Берлине, Мерц заявил: Израиль выполняет необходимую «грязную работу» для западных стран, нанося удары по ядерной программе Ирана.

«Эти замечания нашли подавляющее одобрение, и я рад этому. Их разделяют многие другие, и мне не нужно комментировать несколько прозвучавших критических голосов», — сказал Мерц.

Его последние заявления последовали после вчерашних замечаний на саммите G7 в Канаде, где он похвалил военную кампанию Израиля против Ирана и предупредил Тегеран, что отказ от дипломатических переговоров может привести к «полному уничтожению» его ядерной программы.

Во вторник в интервью ZDF, когда его спросили, выполняет ли Израиль «грязную работу» своими авиаударами по Ирану, Мерц согласился с такой характеристикой и высказал свою самую жесткую критику иранского руководства. «Я благодарен вам за использование термина «грязная работа». Именно это Израиль и делает для всех нас. Мы все страдаем от этого режима. Этот режим мулл принес смерть и разрушения в мир», — заявил немецкий канцлер.

Он обвинил Иран в проведении атак, совершении «убийств и кровопролития» в других странах, поддержке антиизраильских боевых группировок на Ближнем Востоке и поставках дронов России в ее войне против Украины. «Да, Израиль там делал грязную работу. Я могу только выразить свое глубочайшее уважение израильской армии и руководству за то, что у них хватило мужества это сделать. Без их действий мы могли бы видеть, как террор этого режима продолжается месяцами и годами, возможно, уже с ядерным оружием в руках», — добавил он.

Позиция немецкого правительства по израильским авиаударам резко контрастирует с его позицией по другим международным конфликтам — особенно по Украине, где Берлин подчеркивал первостепенную важность международного права и осуждал вторжение России. Несколько немецких политиков и экспертов раскритиковали позицию Мерца, утверждая, что заявления Израиля о действиях в рамках «превентивной самообороны» не имеют оснований, а его атаки нарушают международное право.