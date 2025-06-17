Вице-президент США Джей Ди Вэнс выразил полную поддержку политике Дональда Трампа в отношении Ирана. Он заявил, что требование президента о полном прекращении внутреннего обогащения урана в Иране — оправданно.

«Президент заслужил доверие в вопросе Ирана», — написал Вэнс в социальных сетях.

Он подчеркнул, что Трамп проявляет сдержанность и сосредоточен на защите американских граждан и военнослужащих. При этом, по словам Вэнса, Белый дом оставляет за собой право действовать решительно: «Он может решить, что необходимо принять дополнительные меры, чтобы остановить иранское обогащение. Это решение принадлежит президенту».

«Люди имеют все основания опасаться новой военной авантюры — после 25 лет идиотской внешней политики», — добавил он.

Ранее Трамп опроверг сообщения о якобы ведущихся мирных переговорах между Вашингтоном и Тегераном. По его словам, такие утверждения не соответствуют действительности.

«Я ни в какой форме не контактировал с Ираном для ведения мирных переговоров. Это полностью выдумка, фейковые новости», — написал Трамп в своей социальной сети Truth Social.

Он добавил, что иранская сторона могла бы спасти множество жизней, если бы приняла соглашение, предложенное ранее.

«Если они хотят переговоров — они знают, как со мной связаться. Им следовало бы принять соглашение, которое лежало на столе», — отметил американский лидер.