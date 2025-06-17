ИЗРАИЛЬ УДАРИЛ ПО ИРАНУ
1 мин чтения
Вашингтон допускает жесткие меры
Джей Ди Вэнс заявил, что Дональд Трамп может принять дополнительные меры для прекращения обогащения урана в Иране
Вашингтон допускает жесткие меры
Вице-президент США Джей Ди Вэнс / Reuters
17 июня 2025 г.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс выразил полную поддержку политике Дональда Трампа в отношении Ирана. Он заявил, что требование президента о полном прекращении внутреннего обогащения урана в Иране — оправданно.

«Президент заслужил доверие в вопросе Ирана», — написал Вэнс в социальных сетях.

Он подчеркнул, что Трамп проявляет сдержанность и сосредоточен на защите американских граждан и военнослужащих. При этом, по словам Вэнса, Белый дом оставляет за собой право действовать решительно: «Он может решить, что необходимо принять дополнительные меры, чтобы остановить иранское обогащение. Это решение принадлежит президенту».

«Люди имеют все основания опасаться новой военной авантюры — после 25 лет идиотской внешней политики», — добавил он.

Ранее Трамп опроверг сообщения о якобы ведущихся мирных переговорах между Вашингтоном и Тегераном. По его словам, такие утверждения не соответствуют действительности.

«Я ни в какой форме не контактировал с Ираном для ведения мирных переговоров. Это полностью выдумка, фейковые новости», — написал Трамп в своей социальной сети Truth Social.

Он добавил, что иранская сторона могла бы спасти множество жизней, если бы приняла соглашение, предложенное ранее.

«Если они хотят переговоров — они знают, как со мной связаться. Им следовало бы принять соглашение, которое лежало на столе», — отметил американский лидер.

СвязанныеTRT Global - Трамп: переговоры с Ираном не ведутся
Истории
Израиль «случайно» ударил по АЭС с россиянами
ЕС благодарит Турцию за помощь в эвакуации
Как израильские хакеры атакуют Иран изнутри?
Израиль призвал убить Хаменеи
МАГАТЭ покрывает преступления Израиля?
Турецкие границы под полным контролем
Москва отказалась от сотрудничества с Германией
Американцы первыми вернутся в Россию
Израиль впервые заявил о желании свергнуть иранский «режим»
Израиль пообещал не трогать россиян на иранской АЭС
Иран готов дать отпор США
Иран не просил военной поддержки у России
Не приближайтесь к иранским водам
Нетаньяху: Иран заплатит высокую цену
Нетаньяху снова стал рукопожатным?
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us