Президент США Дональд Трамп опроверг сообщения о якобы ведущихся мирных переговорах между Вашингтоном и Тегераном. По его словам, такие утверждения не соответствуют действительности.

«Я ни в какой форме не контактировал с Ираном для ведения мирных переговоров. Это полностью выдумка, фейковые новости», — написал Трамп в своей социальной сети Truth Social.

Он добавил, что иранская сторона могла бы спасти множество жизней, если бы приняла соглашение, предложенное ранее.

«Если они хотят переговоров — они знают, как со мной связаться. Им следовало бы принять соглашение, которое лежало на столе», — отметил американский лидер.

Трамп в понедельник вечером призвал иранских гражданских лиц «немедленно эвакуировать Тегеран», после чего Белый дом объявил о его досрочном отъезде с саммита G7 для «решения многих важных вопросов».

Какой позор и потеря человеческих жизней. Проще говоря, ИРАН НЕ МОЖЕТ ИМЕТЬ ЯДЕРНОЕ ОРУЖИЕ. Я говорил это снова и снова! Все должны немедленно эвакуировать Тегеран!» — написал ранее президент.