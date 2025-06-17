ИЗРАИЛЬ УДАРИЛ ПО ИРАНУ
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Трамп: переговоры с Ираном не ведутся
Дональд Трамп заявил, что США не ведут переговоров с Ираном и назвал сообщения об этом выдумкой
Трамп: переговоры с Ираном не ведутся
Президент США Дональд Трамп / Reuters
3 часа назад

Президент США Дональд Трамп опроверг сообщения о якобы ведущихся мирных переговорах между Вашингтоном и Тегераном. По его словам, такие утверждения не соответствуют действительности.

«Я ни в какой форме не контактировал с Ираном для ведения мирных переговоров. Это полностью выдумка, фейковые новости», — написал Трамп в своей социальной сети Truth Social.

Он добавил, что иранская сторона могла бы спасти множество жизней, если бы приняла соглашение, предложенное ранее.

«Если они хотят переговоров — они знают, как со мной связаться. Им следовало бы принять соглашение, которое лежало на столе», — отметил американский лидер.

Трамп в понедельник вечером призвал иранских гражданских лиц «немедленно эвакуировать Тегеран», после чего Белый дом объявил о его досрочном отъезде с саммита G7 для «решения многих важных вопросов».

Какой позор и потеря человеческих жизней. Проще говоря, ИРАН НЕ МОЖЕТ ИМЕТЬ ЯДЕРНОЕ ОРУЖИЕ. Я говорил это снова и снова! Все должны немедленно эвакуировать Тегеран!» — написал ранее президент.

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