Посол Азербайджана в Москве Рахман Мустафаев вызван в МИД России из-за действий Баку против российских журналистов. Об этом заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

«В связи с недружественными действиями Баку и незаконным задержанием российских журналистов, к которым все эти годы у властей Азербайджана не было никаких претензий, в МИД вызван посол Азербайджанской Республики», — сказала дипломат журналистам в понедельник.

Вызов посла произошел на фоне обысков в офисе российского информационного агентства «Sputnik Азербайджан» в Баку. Сотрудники МВД Азербайджана провели операцию, в ходе которой, по данным СМИ, были задержаны два сотрудника ФСБ, работавших в редакции под прикрытием.

Ранее Захарова заявляла, что в Москве обеспокоены ситуацией вокруг российских журналистов в Азербайджане. По ее словам, российские дипломаты в течение двух часов не могли связаться с журналистами — гражданами России, а сотрудников посольства не пускали в оцепленное силовиками здание.

Дипломатический кризис обострился после массовых задержаний азербайджанцев в Екатеринбурге 27 июня. По данным Баку, при задержании погибли как минимум два человека, что вызвало протест МИД Азербайджана.

Агентство «Sputnik Азербайджан» формально было ликвидировано 24 февраля 2025 года, однако продолжало работать в полном составе. На фоне конфликта Азербайджан отменил все культурные мероприятия с российскими организациями.