Глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Мариано Гросси заявил, что ядерную программу Ирана невозможно урегулировать военными ударами. По его словам, решение должно быть политическим и включать международное соглашение с системой контроля.

В интервью программе «Face the Nation» на канале CBS он отметил, что ядерные объекты в Иране были серьезно повреждены в результате атак, нанесенных Соединенными Штатами и Израилем. Гросси добавил, что масштаб разрушений станет ясен после осмотра объектов иранскими специалистами.

Он подчеркнул, что МАГАТЭ в определенный момент должно будет участвовать в возможной договоренности по ядерной программе Ирана. Для этого необходимо возобновить присутствие инспекторов Агентства на ядерных объектах страны.

Комментируя одобренный Советом стражей Конституции Ирана закон о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ, Гросси выразил надежду, что он не вступит в силу. Он напомнил, что Иран как участник Договора о нераспространении ядерного оружия обязан продолжать сотрудничество с агентством.

Отвечая на вопрос, нарушает ли Иран работу международных инспекторов, глава МАГАТЭ ответил: «В этом смысле — нет. Я слежу за ситуацией с осторожностью и озабоченностью. Это их закон, их парламент, но есть юридические последствия. Международное право имеет приоритет. Его нельзя игнорировать на основании внутреннего законодательства. Сейчас Иран этого не делает, и это конструктивно. Именно поэтому важно углубиться в детали. Работа должна продолжаться. Иначе никто не будет знать, что происходит в Иране».

Отдельно Гросси прокомментировал сообщения о возможном перемещении 400 кг обогащенного урана за 12 дней до атак. Он заявил, что точных данных нет:

«Мы не знаем, находился ли материал там в последние дни. Возможно, часть была уничтожена, часть — перемещена. Тегеран должен объяснить, что произошло».

По его словам, отсутствие объяснений вызывает беспокойство. Он призвал Иран как можно скорее восстановить работу международных инспекторов.

Отвечая на вопрос, обладает ли Иран потенциалом для создания ядерного оружия, Гросси сказал: «Я не хочу сеять тревогу. Но мы должны иметь возможность подтвердить, что происходит».

Он отметил, что Иран уже обладает промышленными мощностями и необходимыми знаниями, и эти знания невозможно уничтожить.

«Я считаю, что это должно стать стимулом для всех. Эту проблему нельзя решить военными методами. Необходима договоренность. Нужно создать систему контроля, которая обеспечит доверие — и в регионе, и за его пределами. Только так эту главу можно будет закрыть», — подчеркнул он.

Комментируя заявление ЦРУ о том, что восстановление ядерных объектов может занять годы, Гросси отметил: «У Ирана есть возможности. Они могут запустить новые центрифуги и начать обогащение урана за несколько месяцев, а возможно — и быстрее. Но сказать точно, что разрушено или что осталось, сейчас невозможно».