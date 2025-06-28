Иран отказался предоставлять Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) доступ к своим ядерным объектам. Об этом заявил вице-спикер парламента страны Хамид-Реза Хаджи Бабаи, сообщает агентство Mehr.

По его словам, решение связано с тем, что израильская сторона передала Западу документы с подробной информацией о состоянии иранской ядерной инфраструктуры. Власти считают, что эти сведения получены незаконно.

Хаджи Бабаи также назвал недавнюю 12-дневный конфликт продолжением «47-летней вражды США против иранского народа». Он подчеркнул, что противостояние касается не только ядерной программы, но направлено против всей нации.

«США боятся 90 млн иранцев с семитысячелетней историей. Мы не позволим Америке доминировать в регионе», — заявил он. При этом он предупредил, что в случае давления Иран даст «мощный ответ».

Ядерная программа Ирана была запущена в 1950-х годах при участии западных стран. В 1970 году Тегеран ратифицировал Договор о нераспространении ядерного оружия. В 1974-м Иран подписал соглашение о гарантиях с МАГАТЭ. После революции программа приостанавливалась, но в 1990-х была возобновлена. Тогда же появились первые обвинения в попытках создать ядерное оружие.

В 2003 году МАГАТЭ обнаружило признаки скрытого обогащения урана. Иран признал нарушения и временно приостановил программу. В 2005 году работы были возобновлены. В 2006-м агентство обвинило Тегеран в отказе от сотрудничества, что стало основанием для санкций.

В 2015 году был подписан Совместный всеобъемлющий план действий. Иран согласился сократить масштабы обогащения урана в обмен на снятие санкций. В 2018 году США при администрации Дональда Трампа вышли из соглашения. С 2019 года Тегеран вновь наращивал ядерную активность. В 2021 году Иран ограничил доступ инспекторов и начал обогащать уран до уровня, близкого к оружейному.

13 июня 2025 года Израиль начал военную операцию против иранских ядерных объектов. 22 июня к ударам присоединились США. По заявлению Вашингтона, были поражены три ключевых объекта — в Фордо, Натанзе и Исфахане. Глава ЦРУ Джон Рэтклифф сообщил о серьезном ущербе.

После ударов президент США Дональд Трамп объявил о прекращении огня между Ираном и Израилем. Однако Тегеран заявил, что ущерб оказался минимальным. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи назвал итоги конфликта «победой» над США и Израилем.