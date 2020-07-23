Российский историк, философ и публицист Валерий Лебедев, живущий в США, сделал перевод нашумевшей статьи Лоуренса Краусса и опубликовал его на своем сайте с названием «Идеологическая порча науки» и подзаголовком «В американских лабораториях и университетах внезапно проснулся дух Трофима Лысенко». Автор - известный физик-теоретик, профессор Аризонского университета .

В статье приводятся факты того, как из опасения обвинений в расизме и сексизме в США начинают исчезать целые научные направления, например, исследование рас и гендерных различий. Под угрозой оказываются и естественные науки, такие как физика, астрономия, и даже математика, в которых почти нет афроамериканцев.

Автор популярной книги «Вселенная из ничего» задается вопросом, значит ли это, что данные науки представляют собой проявление расизма и должны быть запрещены?

Краусс пишет, что все последние годы, в особенности после убийства полицией Джорджа Флойда, руководители академических учреждений США часто стали подвергать цензуре любое инакомыслие, а также увольнять преподавателей, если кто-то заявит, что их исследования поддерживают несправедливое угнетение.

«В июне Американское физическое общество (APS), которое представляет 55 тысяч физиков по всему миру, одобрило «забастовку за жизнь чернокожих» путем «прекращения точных наук» в академических учреждениях, - пишет Краусс. - Они закрыли и свой офис - не для того, чтобы протестовать против насилия или расизма со стороны полиции, а чтобы «искоренить расизм и дискриминацию в научных кругах», заявив, что «физика не является исключением».

Хотя расизм в нашем обществе является реальным, в поддержку утверждения о системном расизме в науке не было предоставлено никаких данных.

APS оказалась не единственной. Национальные лаборатории и факультеты точных наук университетов присоединились к однодневной забастовке. Выдающийся научный журнал «Nature», который распространяет в ежедневной рассылке то, что считает наиболее важным в научном мире, опубликовал статью под названием «Десять простых правил для создания антирасистской лаборатории».

В Университете штата Мичиган провели забастовку против физика Стивена Сюи, вице-президента по исследованиям. Его преступления состояли в проведении исследований в области вычислительной геномики – то есть изучении того, как генетика человека может быть связана с когнитивными способностями. Протестующие назвали это евгеникой. Его также обвинили в поддержке психологических исследований университета, касающихся статистики расстрелов полиции – эта статистика явно опровергала заявления о расовых предрассудках. Президенту университета потребовалась всего неделя, чтобы заставить Стивена Сюи уйти в отставку.

В Принстоне 4 июля более ста преподавателей, в том числе более сорока в области науки и техники, написали открытое письмо президенту с требованием «разрушить иерархии, увековечивающие неравенство». Это требование включало создание комиссариата, который «вел бы расследования расистского поведения, а также расистские исследования и публикации». От каждого факультета, включая факультеты математики, физики, астрономии и других наук, требовалось учредить премию за исследования, которые неким образом «активно борются с расизмом в нашем обществе».

Вскоре после того, как Стивен Сюи подал в отставку, авторы исследования по психологии попросили отозвать свою статью из-за «неправильного использования» их статьи, так как журналисты утверждают, что их статья противоречит распространенному мнению, что полицейские силы являются расистскими. Как космолог, я могу сказать, что если бы мы отозвали все статьи по космологии, которые были искажены журналистами, мы остались бы без космологии.

Один выдающийся химик из Канады выступил в поддержку оценки научных достижений, основанной на заслугах, а также против найма ученых по принципу равенства, если это приводит к «дискриминации самых достойных кандидатов». За это он был осужден университетским проректором, его статья об исследованиях в области органического синтеза была удалена с веб-сайта журнала, а два редактора, участвовавшие в этой публикации, были отстранены от работы.

Итальянский ученый из международной лаборатории CERN, где находится Большой адронный коллайдер, вынужден был отменить свой запланированный семинар по статистическому дисбалансу между мужским и женским полом в физике, а также вынужден был отказаться от своей должности в лаборатории, потому что сделал предположение, что явное неравенство между мужским и женским полом в физике не обязательно может быть связано с сексизмом в физике.

Группа студентов-лингвистов создала публичную петицию, в которой потребовала лишить психолога Стивена Пинкера членства в Лингвистическом обществе Америки за такое «преступление», как публикация в Twitter статьи из The New York Times, которую они не одобрили.

Поскольку идеологическое вторжение развращает научные учреждения, возникает вопрос – почему все больше ученых не защищают точные науки от этого вторжения? Ответ заключается в том, что ученые боятся. Они живут в атмосфере страха, и не без причины. Они не решаются противоречить руководителям научных групп. Они видят, что случилось с учеными, которые противоречили. Они видят, как исследователи теряют финансирование, если не могут объяснить, как их исследование будет бороться с расизмом или сексизмом – именно это требование сейчас выдвинуто грант-агентствами.

Всякий раз, когда наука развращается, становясь жертвой идеологии, научный прогресс страдает. Это имело место в нацистской Германии, Советском Союзе, а также в США в XIX веке, когда расистские взгляды доминировали в биологии, или в эпоху Маккарти, когда выдающиеся ученые, такие как Роберт Оппенгеймер, подвергались репрессиям за свои политические взгляды».

«Чтобы сдержать это сползание в бездну, - считает Лоуренс Краусс, - научные лидеры, научные общества и высшие академические администраторы должны публично отстаивать свободу слова в науке, но делать это качественно, независимо от политической доктрины и от требований политических течений...».