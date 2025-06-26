ПОЛИТИКА
2 мин чтения
Трамп перестанет делиться с Конгрессом
Президент приказал ЦРУ не передавать всю секретную информацию депутатам — из-за утечки об ударе по Ирану
Трамп перестанет делиться с Конгрессом
Президент США Дональд Трамп / Reuters
19 часов назад

Президент Дональд Трамп приказал ЦРУ прекратить передачу секретной разведывательной информации Конгрессу. Речь идет о доступе депутатов к CAPNET — системе, через которую распространяется засекреченная информация.

Решение Трампа вызвало волну возмущения на Капитолийском холме. Лидеры Демократической партии назвали решение политическим маневром, направленным на сокрытие неудобных фактов. 

«Речь не о защите национальной безопасности, — заявил лидер демократов в Сенате Чак Шумер. — Речь о защите самолюбия Трампа. Что он так отчаянно пытается скрыть?»

Белый дом пошел на эти меры после того, как CNN и The New York Times опубликовали выдержки из секретного доклада Разведывательного управления Министерства обороны (DIA). В нем утверждается, что удары лишь на несколько месяцев отсрочили развитие иранской ядерной программы — вопреки заявлениям Трампа о ее «полном уничтожении».

Трамп отреагировал на утечку жестко, обвинив журналистов и сотрудников Пентагона в саботаже.

«Мы объявляем войну информаторам», — заявил высокопоставленный представитель администрации. По данным источников Axios, ФБР уже начало расследование, чтобы выявить, кто слил информацию журналистам. 

Эти шаги последовали после серии отмененных брифингов и усиливающегося конфликта между Белым домом и демократами. 

«Они просто не хотят приходить и говорить правду», — заявил один из помощников Демпартии в Палате представителей. Член комитета по разведке Джим Хаймс назвал ограничения «недопустимыми» и напомнил, что по закону Конгресс должен быть полностью проинформирован.

Трамп давно относится к разведсообществу с подозрением и уверен, что часть его сотрудников работает против него. После последней утечки это недоверие лишь усилилось. «Он знает, что там есть люди, которые его ненавидят», — отметил один из советников в беседе с CNN.

Выступая на саммите НАТО, Трамп вновь заявил, что удары по Ирану были «историческим успехом». Однако, по словам источников канала в разведке, в реальности удары не оказали должного эффекта — и именно это президент и пытается скрыть.

СвязанныеTRT Global - Удар, перемирие, диалог — план Трампа по Ирану
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us