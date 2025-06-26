Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что на переговорах с Ираном, запланированных на следующую неделю, Вашингтон будет добиваться отказа Тегерана от ядерных амбиций.

Он также отметил, что удары США по иранской территории сыграли ключевую роль в завершении боевых действий между Израилем и Ираном.

Выступая в Гааге на саммите НАТО, Трамп выразил уверенность, что Тегеран не вернется к разработке ядерного оружия. Он напомнил, что Иран в течение десятилетий отвергал обвинения западных стран в стремлении к созданию ядерного арсенала.

«Мы поговорим с Ираном на следующей неделе. Возможно, подпишем соглашение. Я не знаю. На мой взгляд, в этом нет особой необходимости, — сказал Трамп. — Скажу вам, обогащение чего бы то ни было — это последнее, чем они хотят заниматься сейчас. Им нужно восстанавливаться», — приводит его слова Reuters.

Директор Центрального разведывательного управления США Джон Рэтклифф заявил, что ядерная программа Ирана получила серьезный урон в результате авиаударов Израиля и США и теперь требует многолетнего восстановления.

«Восстановление этих объектов займет годы», — говорится в заявлении Рэтклиффа, опубликованном на сайте ведомства.