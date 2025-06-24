Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган перед вылетом на саммит НАТО в Нидерландах подверг жесткой критике политику Израиля и заявил о недопустимости действий еврейского государства в регионе.

«Безрассудные шаги Израиля, начавшиеся с Палестины и распространившиеся на Ливан, Сирию, Йемен и в конечном итоге на Иран, абсолютно неприемлемы», — заявил Эрдоган журналистам в аэропорту Эсенбога.

Турецкий лидер потребовал от глобальных игроков принять эффективные меры для прекращения конфликта. «Глобальные игроки обязаны принять действенные меры для прекращения этого безумия. Иначе цену заплатит не только наш регион, но и весь мир», — предупредил глава государства.

Эрдоган также выступил против торговых ограничений на оборонную продукцию между союзниками по НАТО. «Эти ограничения и барьеры должны быть сняты как можно скорее, без всяких условий и оговорок», — призвал президент.

«Как Турция, мы особенно выступаем за справедливое распределение бремени и укрепление европейской безопасности», — подчеркнул президент, напомнив, что Турция обладает второй по величине сухопутной армией в НАТО.

Турецкий лидер подтвердил позицию Анкары по украинскому урегулированию. «Турция, будет решительно продолжать принципиальную позицию, уважающую международное право и отдающую приоритет дипломатии», — заверил турецкий президент.

В вопросе борьбы с терроризмом Эрдоган отметил, что Турция «полна решимости» довести до успешного завершения этот процесс. По его словам, государственную политику в этом отношении Анкара ведет «с особой деликатностью».

Он также подчеркнул поддержку Сирии в борьбе против террористических организаций: «Сирийское руководство крайне решительно настроено в борьбе со всеми террористическими организациями, включая ДАЕШ. Мы оказываем и будем оказывать им необходимую поддержку».

Турция выразила желание принять саммит НАТО 2026 года, а также намерение провести двусторонние встречи с лидерами стран-союзников на полях текущего саммита в Гааге.

Лидеры 32 стран-членов НАТО собираются в Гааге 24-25 июня для критически важного саммита, в центре внимания которого стоят дебаты по увеличению оборонных расходов, конфликты в Газе, Украине, а также израильско-иранский конфликт.