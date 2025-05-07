Военная операция

В ночь на 7 мая Минобороны Индии заявило о старте операции «Синдур» в приграничных районах Пакистана. По данным ведомства, Нью-Дели нанес ракетные удары по девяти объектам, которые назвал «террористической инфраструктурой» на пакистанской территории.

В результате на подконтрольной Индии территории Джамму и Кашмира, как рассказали в индийской полиции, погибли десять человек, еще 48 пострадали. Власти Пакистана сообщили о 26 жертвах среди мирных жителей и 46 раненых.

Изначально о пострадавших заявляли только в Исламабаде.

Премьер-министр Шахбаз Шариф рассказал о ракетных ударах со стороны Индии по пяти пакистанским населенным пунктам. Глава правительства пообещал, что такой «отвратительный акт агрессии не останется безнаказанным», поскольку Исламабад оставляет за собой «абсолютное право решительно ответить на это неспровоцированное нападение Индии».

«Врагу никогда не будет позволено достичь своих злонамеренных целей», — пригрозил премьер.

МИД Пакистана обвинил Индию в нарушении суверенитета. По данным ведомства, удары пришлись по мечетям, больницам и жилым домам.

В результате Пакистан на 48 часов закрыл воздушное пространство страны и поднял в воздух истребители. По словам главы Минобороны Пакистана Хаваджи Асифа, армия страны поразила штаб индийской бригады и сбила пять истребителей ВВС Индии: три истребителя Rafale, один Cу-30 и один МиГ-29. Кроме того были поражены БПЛА и уничтожены опорные пункты вдоль линии контроля, рассказал министр. Индийская сторона не подтвердила эти потери, но закрыла аэропорт Шринагара.

Пакистанские СМИ со ссылкой на высокопоставленные источники в сфере безопасности сообщали, что местные силы нанесли серьезный ущерб нескольким индийским военным постам вдоль линии контроля. Один из наиболее пострадавших — комплекс Чора, где, по их словам, был поднят белый флаг. Нью-Дели эту информацию также не подтверждал.

Министр информации и радиовещания Пакистана Аттаулла Тарар сообщил, что его страна «соблюдает правила ведения войны, несмотря на то, что она подверглась нападению». Глава ведомства подчеркнул, что удары наносились только по военным объектам.

Министр обороны Пакистана в интервью западным СМИ напомнил, что в течение последних двух недель в Исламабаде говорили, что не предпримут ничего враждебного против Нью-Дели. Но если Индия нападет, Пакистан ответит, если же она отступит, пакистанские власти также свернут свои военные действия, сообщил глава оборонного ведомства.

Под названием «Синдур»

Название операции «Синдур», выбранное премьер-министром Индии Нарендра Моди, отсылает к красному порошку, который в индуизме используют замужние женщины. Они наносят его вдоль пробора и в виде точки на лбу. Как пояснили в Нью-Дели, нынешняя атака проводится «в честь тех, кто потерял мужей во время теракта в Пахалгаме».

Все началось после теракта в Кашмире 22 апреля, когда в результате атаки погибли 26 туристов, 25 из них — граждане Индии и один непалец. Ответственность за произошедшее взяла на себя малоизвестная группировка «Фронт сопротивления».

Индия обвинила Пакистан в поддержке террористов. В Исламабаде свою причастность категорически отрицают, призывая провести беспристрастное расследование. Тем временем Нью-Дели отменил программу безвизового режима для граждан Пакистана, приостановил выдачу виз и аннулировал уже выданные визы гражданам Пакистана. Индия также закрыла единственный сухопутный пограничный пункт Аттари-Вагах и приостановила действие Договора о водах Инда от 1960 года, который позволял Пакистану пользоваться северными притоками реки.

Исламабад в долгу не остался и в ответ закрыл воздушное пространство для индийских авиакомпаний, а также приостановил все торговые отношения с Нью-Дели.

29 апреля премьер-министр Индии Нарендра Моди на совещании по безопасности заявил, что у Минобороны страны есть полная свобода в принятии решений о способе, целях и сроках ответа на теракт в Пахалгаме.

Сейчас власти страны утверждают, что атаковали только боевиков из базы группировок «Джайш-и-Мухаммед» и «Лашкар-и-Тайба». В Исламабаде с этим категорически не согласны.

США не поддержали Индию

Министерство иностранных дел Турции выступило с официальным заявлением, в котором выразило серьезную обеспокоенность последними событиями между Пакистаном и Индией.

Глава МИД Турецкой Республики Хакан Фидан позвонил пакистанскому коллеге Исхаку Дару и «выразил обеспокоенность ухудшением ситуации в сфере региональной безопасности».

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что совершенное Нью-Дели нападение создало риск полномасштабной войны, а также осудили «провокационные действия и атаки, направленные против гражданского населения и гражданской инфраструктуры».

Власти Турции, которая традиционно поддерживает тесные союзнические отношения с Пакистаном, призвали обе стороны действовать благоразумно и воздерживаться от односторонних шагов, поскольку они могут привести к дальнейшей эскалации конфликта.

Осудил авиаудары Индии по Пакистану и Азербайджан. Баку выразил солидарность с пакистанским народом на фоне эскалации конфликта, призвав все стороны проявлять сдержанность и разрешить конфликт дипломатическими средствами.

В офисе генсека ООН Антониу Гутерриша также призвали обе страны к максимальной военной сдержанности. А президент США Дональд Трамп назвал «позором» переход конфликта между Индией и Пакистаном в горячую фазу, выразив надежду на его скорейшее урегулирование.

Старший преподаватель РУДН Камран Гасанов обратил особое внимание на то, что американский лидер не поддержал удары своего союзника Нью-Дели по Пакистану, назвав их «позором».

«Это новый мир, новые США и их новый президент, который <...> дает втык Израилю ради союза с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. А вообще индийцы и пакистанцы могут еще дать фору украинской войне. Бывший советник президента США по нацбезопасности Збигнев Бжезинский еще предупреждал, что более опасный регион в будущем — это не Мировые Балканы (Ближний Восток), а Восточная Азия», — предупредил эксперт.

Cтарший научный сотрудник Центра Южной Азии Atlantic Council Рудабех Шахид уверен, что напряженность в отношениях между Индией и Пакистаном вызовет проблемы, которые распространятся на весь регион.

«Если напряженность между двумя ядерными соседями обострится, геополитические и внутренние последствия для небольших соседних государств Южной Азии — Бангладеш, Шри-Ланки, Непала, Бутана и Мальдивов — будут сложными. Наиболее уязвимой является Бангладеш, где недавняя смена режима устранила проиндийскую администрацию Шейх Хасины и установила временное правительство, — отметил эксперт.

По его словам, антииндийские настроения накаляются, подпитываемые восприятием индийского вмешательства и растущим разочарованием в Индии.

«Временное руководство, не имеющее политического мандата, столкнется с острым давлением со стороны слоев гражданского общества, чтобы занять более напористую националистическую, возможно, антииндийскую позицию», — уверен специалист.

Он считает, что в Шри-Ланке правительство, скорее всего, будет сохранять осторожный нейтралитет.

«Однако обострение конфликта в Кашмире может вызвать волнения в мусульманских общинах Шри-Ланки. Непал попытается сохранить баланс между Индией и Китаем, но Индия может с подозрением отнестись к нейтралитету Непала. Недавняя двусторонняя напряженность, включая территориальные споры и обретение Катманду большего суверенитета, делает его уязвимым для дипломатического давления», — полагает политолог.

Он добавил, что Бутан, скорее всего, тихо встанет на сторону Индии, учитывая их тесные стратегические связи.

«В целом, горячая точка в Кашмире ужесточит региональные связи, сократит стратегическую автономию и увеличит внутриполитические издержки нейтралитета для неядерных государств Южной Азии», — резюмировал аналитик.