Ядерная программа Ирана получила серьезный урон в результате авиаударов Израиля и США и теперь требует многолетнего восстановления. Об этом заявил директор Центрального разведывательного управления США Джон Рэтклифф. По его словам, полученные разведданные «от исторически надежного источника» подтверждают, что «несколько ключевых иранских объектов были разрушены».

«Восстановление этих объектов займет годы», — говорится в заявлении Рэтклиффа, опубликованном на сайте ведомства.

Это заявление было сделано на фоне конфликта между Белым домом и рядом американских СМИ. Ранее телеканал CNN и газета The New York Times сообщили, ссылаясь на утечку из секретного доклада, что удары США не нанесли критического урона ядерной программе Ирана. По их информации, программа была отброшена лишь на несколько месяцев, а подземные центрифуги почти не пострадали.

Как утверждается в докладе, разрушения в основном затронули наземные строения, в частности — входы в два подземных комплекса. Сами бункеры, по оценке разведки, не были уничтожены. Также повреждена система электроснабжения объекта в Фордо, но сам комплекс уцелел.

На этом фоне стало известно, что администрация президента Дональда Трампа ограничила обмен разведданными с Конгрессом. По версии Белого дома, данные утекли в прессу из системы CAPNET, предназначенной для обмена секретной информацией с законодателями.

«Мы объявляем войну тем, кто разглашает информацию», — цитирует Axios источник в окружении президента.