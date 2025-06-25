Массированные удары США по ядерным объектам Ирана, о которых накануне с триумфом отчитался Дональд Трамп, лишь ненадолго отложили развитие иранской ядерной программы. К такому выводу пришло министерство обороны США в предварительной разведывательной оценке, с которой ознакомилось агентство Reuters.

По данным трех источников, часть подземных сооружений осталась нетронутой, запасы обогащенного урана не уничтожены, а отдельные центрифуги сохранили работоспособность. Один из объектов — Фордо — был просто «запечатан», но не разрушен. Это противоречит заявлениям Трампа о «полном уничтожении» инфраструктуры. В Белом доме уже назвали доклад «абсолютно неверным», но тем не менее на заседании Совбеза ООН Вашингтон заявил о лишении потенциала, а не ликвидации иранской ядерной программы.

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху настаивает на обратном. По его словам, «две экзистенциальные угрозы — ядерная и ракетная» — были устранены. Он также пообещал не допустить возрождения иранской военной программы. Президент Ирана Масуд Пезешкиан назвал прекращение боевых действий «великой победой» и заявил о готовности к переговорам с США.

США и Израиль объявили о перемирии 24 июня. Обе стороны обвиняют друг друга в его нарушении в первые часы после вступления соглашения в силу. Трамп в резкой форме отчитал союзника за «несдержанность» и признал, что именно он отдал приказ Израилю остановить удары. Израиль подтвердил нанесение удара по радару вблизи Тегерана, а Иран утверждает, что никаких ракет после 5:00 утра по Гринвичу не запускал. В результате конфликта, длившегося 12 дней, погибли 610 человек в Иране и 28 в Израиле.

Армия Израиля уже заявила, что переключает внимание на боевые действия в Газе, а иранские военные пригрозили новым «сокрушительным ответом» в случае продолжения агрессии.