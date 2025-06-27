ПОЛИТИКА
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Противостояние Пашиняна и церкви выходит на новый уровень
Сотрудники СНБ и полиции Армении прибыли на территорию Эчмиадзина на фоне уголовного дела против архиепископа Аджапахяна
Противостояние Пашиняна и церкви выходит на новый уровень
Премьер-министр Армении Никол Пашинян / Reuters
17 часов назад

Сотрудники правоохранительных органов и Службы национальной безопасности Армении прибыли в Первопрестольный Святой Эчмиадзин — духовный и административный центр Армянской апостольской церкви. Об этом сообщили армянские СМИ со ссылкой на адвоката Миграна Погосяна, который находился на месте событий. 

По его словам, силовики не вошли в резиденцию католикоса всех армян Гарегина II. Они интересовались архиепископом Ширакской епархии ААЦ Микаэлом Аджапахяном, который должен был участвовать в собрании. 

По данным издания Mediahub, сотрудники СНБ и полиции действительно находились на территории Эчмиадзина, но «никаких действий предпринято не было». 

Ранее против архиепископа Аджапахяна было возбуждено уголовное дело по статье 422 Уголовного кодекса Армении — «публичные призывы к узурпации власти и насильственному свержению конституционного строя». Максимальное наказание по этой статье — до пяти лет лишения свободы. 

По словам адвоката, утром 27 июня около 30 человек в масках пришли в резиденцию архиепископа в Гюмри. Однако самого Аджапахяна там не оказалось. Следственный комитет Армении подтвердил, что на месте проводятся следственные действия. 

Противостояние между Армянской апостольской церковью и премьер-министром Николом Пашиняном усилилось в июне. Поводом стало заявление Пашиняна, в котором он обвинил католикоса Гарегина II в нарушении обета безбрачия и призвал его уйти в отставку. Церковь расценила это как «очередную кампанию» против нее. 

18 июня был арестован миллиардер Самвел Карапетян — глава группы компаний «Ташир» и один из крупнейших меценатов ААЦ. Его обвинили в «публичных призывах к захвату власти». 

25 июня прошли обыски у сторонников движения «Священная борьба», включая его лидера, архиепископа Баграта Галстаняна. 

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