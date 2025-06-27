Сотрудники правоохранительных органов и Службы национальной безопасности Армении прибыли в Первопрестольный Святой Эчмиадзин — духовный и административный центр Армянской апостольской церкви. Об этом сообщили армянские СМИ со ссылкой на адвоката Миграна Погосяна, который находился на месте событий.

По его словам, силовики не вошли в резиденцию католикоса всех армян Гарегина II. Они интересовались архиепископом Ширакской епархии ААЦ Микаэлом Аджапахяном, который должен был участвовать в собрании.

По данным издания Mediahub, сотрудники СНБ и полиции действительно находились на территории Эчмиадзина, но «никаких действий предпринято не было».

Ранее против архиепископа Аджапахяна было возбуждено уголовное дело по статье 422 Уголовного кодекса Армении — «публичные призывы к узурпации власти и насильственному свержению конституционного строя». Максимальное наказание по этой статье — до пяти лет лишения свободы.

По словам адвоката, утром 27 июня около 30 человек в масках пришли в резиденцию архиепископа в Гюмри. Однако самого Аджапахяна там не оказалось. Следственный комитет Армении подтвердил, что на месте проводятся следственные действия.

Противостояние между Армянской апостольской церковью и премьер-министром Николом Пашиняном усилилось в июне. Поводом стало заявление Пашиняна, в котором он обвинил католикоса Гарегина II в нарушении обета безбрачия и призвал его уйти в отставку. Церковь расценила это как «очередную кампанию» против нее.

18 июня был арестован миллиардер Самвел Карапетян — глава группы компаний «Ташир» и один из крупнейших меценатов ААЦ. Его обвинили в «публичных призывах к захвату власти».

25 июня прошли обыски у сторонников движения «Священная борьба», включая его лидера, архиепископа Баграта Галстаняна.